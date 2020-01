LOL! CNN doodsbang dat Iran een desinformatie campagne op sociale media begint

Dat is inderdaad wel een heel angstig vooruitzicht, zeg. Straks krijgen we allemaal door Iraniërs gemaakte memes te zien op Twitter enzo. Brr. Je moet er niet aan denken.

Bij het radicaal-linkse (en dus obsessief anti-Trump) CNN zijn ze helemaal van de leg. Je weet natuurlijk al lang waardoor: het besluit van president Trump om de Iraanse terreur-generaal Soleimani.

Doodsbang zijn ze bij het Clinton News Network. Experts houden er namelijk rekening mee dat Iran een cyberaanval begint tegen Amerika… of, en dit is echt een pure nachtmerrie, dat het land mogelijk een desinformatie campagne begint op sociale media.

Wat? Ja, echt:

Some US officials are now bracing for Iran to retaliate against the US with a cyber attack in response to the killing of one of its top commanders. But Iran has shown it’s also capable of engaging in another form of online warfare: social media disinformation campaigns.

Americans may associate this tactic more with Russia, but Iran has turned to this playbook too. While a conventional cyber attack could potentially shut down a hospital or compromise a power grid, disinformation campaigns have the potential to sow discord and influence the American electorate.