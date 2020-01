Lol! Docent ROC Nijmegen schrijft kritisch boek: wordt direct geschorst.

Een docent van het ROC Nijmegen schreef een kritisch boek over de opleiding waar ze les aan gaf. Ze schreef over de overgang naar gepersonaliseerd leren, waardoor feitelijk alle lessen vervallen en docenten ‘leercoaches’ worden. De school kon het niet waarderen en schorste de docent in kwestie.

Het boek Wanneer krijgen we weer les? was vooral een kritisch betoog tegen deze nieuwe onderwijstrend, de docent in kwestie is van mening dat leerlingen gewoon les moeten krijgen van docenten. Al die moderne trends met coaches werkt gewoon niet, en zeker niet op een ROC. Ze schreef onder ander het volgende:

‘Als docent was ik vooral met kennisoverdracht bezig en met didactiek. (…) Ik heb gewoon een andere baan gekregen. Op zo’n verandering moet je je personeel heel goed voorbereiden.’ En: ‘Het zou heel verstandig zijn geweest om het eerste jaar grondig te evalueren en van daaruit verbeteringen door te voeren. Dat is niet wat ik heb zien gebeuren. (…) Ik zie helaas genoeg studenten die dreigen te verzuipen.’

De schoolleiding vond de kritiek niet kunnen en schorste de docent.

‘We hebben de docent erop gewezen dat de manier waarop kritiek is geuit niet acceptabel is. De vrijheid van meningsuiting en kritische, inhoudelijke feedback juichen we natuurlijk toe, maar een aantal spelregels heeft de docent overtreden. (…) Deze vorm van openbaarheid zorgt ervoor dat collega’s zich in hun integriteit en privacy voelen aangetast. Er ontstaat angst, het laatste wat we nodig hebben als we een open dialoog willen voeren. Op deze manier frustreert het boek de innovatiekracht van ROC Nijmegen.’

Wat de schoolleiding nu onder ‘angst’ verstaat is ons een raadsel. Zij wakkeren eerder angst aan door haar te schorsen, het komt over alsof kritiek uiten een doodzonde is.