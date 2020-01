Lol! Hillary Clinton gaat er alles aan doen zodat Trump niet wordt herkozen!

De Democraten zien in dat ze nauwelijks kans maken om Donald Trump te verslaan komende november, vandaar dat Hillary Clinton zich geroepen voelt om – voor de tigste – naar het front te komen om Trump te verslaan. Niemand verwacht dat haar aanwezigheid ook maar iets gaat uithalen, sterker nog, we denken eerder dat het een omgekeerd effect zal hebben.

Deze ‘daadkrachtige’ woorden sprak ze gisteren bij de première van haar eigen documentaire. Een documentaire die over haar gefaalde verkiezingsstrijd gaat, uiterst boeiende documentaire dus.

„Ik denk dat we gewoon moeten winnen, we kunnen ons niet nog eens vier jaar de huidige zittende machthebbers veroorloven. Dat zou absoluut gevaarlijk zijn voor onze democratie, en ik zal alles doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat de Democraten deze keer winnen. We moeten beter zijn dan de andere partij, want ze zijn zeer georganiseerd en ongelooflijk goed gefinancierd, en ze hebben buitenlandse hulp”

Dezelfde retoriek zoals altijd, ‘buitenlandse hulp’ heeft Trump aan de macht geholpen. Terwijl zowel de GOP als Dems gretig gebruiken maken van buitenlandse financiering was het ineens Trump die door middel van buitenlands geld alleen de verkiezingen kon winnen. Gelooft er werkelijk nog iemand in die sprookje?

Het is verbijsterend hoe weinig zelfreflectie het team Clinton en haar Democratische consorten hebben. Ten tijden van Obama is er te weinig nieuw bloed en talent doorgestroomd in de partij. Verder draait de partij op een ideologische motor wat niet meer ‘hip’ is deze tijd. Toch willen ze dit niet inzien en geven ze liever Trump de schuld. Want Trump is de veroorzaker van het verval, of iets dergelijks.

Terwijl de Democraten – en de oude garde bij de Republikeinen – zelf verantwoordelijk zijn voor het verval. Helaas willen ze dit niet inzien…