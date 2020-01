Lol! Nederland heeft minste duurzame energie van hele EU

Ondanks het feit dat je helemaal dood wordt gegooid met groene, duurzame en klimaatvriendelijke maatregelen, loopt Nederland helemaal achteraan van álle EU-landen! Veel woorden, weinig daden. Maar alles wordt wel duurder.

Twee rapporten die de voortgang van de hoeveelheid duurzame energie in de EU in kaart brachten, stelden beide vast dat Nederland helemaal achteraan loopt. In 2018 was slechts 7,4 procent van de gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen. Dat becijferde Statistiekbureau Eurostat. Dat is 6,6 procentpunt lager dan waar Nederland volgens EU-afspraken nu aan had moeten voldoen (14 procent). Het gemiddelde van de andere EU-landen ligt zelfs op 18 procent! Maar dat komt ook door uitschieters als Zweden die al bijna op 50 procent zit en Finland, die op 41 procent zit. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, Rabobank en KPMG wijst zelfs uit dat Nederlandse bedrijven voor slechts 6,2 procent van groene stroom worden voorzien.

Maar ondanks dit dramatische resultaat, en het feit dat Nederland met maar liefst 1,7 procent (lol) vooruitgaat, blijft men optimistisch! Bij het Planbureau voor de Leefomgeving weten ze namelijk dat er binnenkort veel windparken zullen worden aangesloten op het net. We zouden dus een enorme inhaalslag gaan maken, waardoor we de 16 procent doelstelling van 2023 wél halen.

Maar de echte conclusie is eigenlijk dat er veel wordt geluld, maar er eigenlijk vrij weinig is gebeurd. En als dat allemaal aangesloten wordt, zullen de kosten voor die investeringen ergens op verhaald worden. Er waren al signalen dat dit zou kunnen worden gaan doorberekend aan de klant. Maar dan is de stroom waarvan je al dacht dat ‘ie groen was, dat dit keer ook écht. Is dat even fijn!