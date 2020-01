Marjolein Faber pakt ouders ‘klimaat-kindsoldaat’ Lars aan: ‘Ze hadden je hiervoor moeten behoeden’

Marjolein Faber is wat mij betreft een heldin voor de manier waarop ze omgaat met het nieuwste kind-gezicht van de gestoorde klimaatbeweging, Lars. Toen hij woensdag op de Gelderse Statendag langs mocht komen om over het klimaat te praten maakte Faber duidelijk dat de jongen maar lekker buiten moest gaan spelen. Laat de politiek maar over aan volwassenen, 12-jarige jongetjes moeten lekker gaan voetballen.

“Je ouders hadden je hiervoor moeten behoeden,” aldus de PVV-politica tegen Larsje. “Ik vind het een schande dat jij gewoon hiervoor misbruikt bent. Ik gun jou een goed leven, een gelukkig leven. Ik hoop dat je gaat genieten, gaat voetballen, en dat als je wat groter bent je lekker achter de meiden aan gaat, maar laat het maar aan de volwassenen over wat we moeten gaan doen.”

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

Het is natuurlijk precies wat iemand Lars én zijn ouders moet vertellen. De Twitteraar Superjan is er dan ook buitengewoon blij mee.

Goed dat mevrouw Faber dit agendeert. Pijnlijk maar nodig. https://t.co/V8ehyIcukT — Tweep Des Vaderlands (@superjan) January 16, 2020

Natuurlijk zijn er linkse mafketels die kritiek hebben op Faber. Zie deze email van ene Tom van der Lee. Deze meneer zegt dat het “prachtig én moedig” is dat Lars “meer urgentie in de aanpak van de klimaatcrisis bepleit.” Tegelijkertijd noemt hij het optreden van Faber “miezerig.”

Prachtig én moedig hoe de 12 jarige Lars meer urgentie in de aanpak van de #klimaatcrisis bepleit. Erg miezerig dat een klimaatsceptische PVV-politicus het politieke engagement van deze jongen op botte wijze de kop probeert in te drukken.https://t.co/way5fslBOB — Tom van der Lee (@TomvanderLee) January 15, 2020

Wat pas écht miezerig is, is de strategie van radicaal-links om steevast zwaar geïndoctrineerde kinderen als pionnen te gebruiken in hun achterlijke politieke oorlog. Steeds weer worden die kids voor de leeuwen gegooid, en worden wij volwassen geshamed als we geen zin hebben om naar ze te luisteren.

Kijk, het is allemaal heel simpel. Lars en zijn soortgenoten zijn keihard geïndoctrineerd door hun ouders, leraren, etc. Hij kan roepen dat het zijn eigen mening is, maar dat is flauwekul. Zijn hersenen zijn nog niet volgroeid, en hij kan nog helemaal niet volledig rationeel denken. Hij werd dus eerst geïndoctrineerd en vervolgens voor de camera’s gezet toen bleek dat hij dat best goed kon. Ondertussen organiseren zijn ouders en/of een organisatie alles stiekem achter de schermen.

Ik ben hier wel klaar mee. Iedereen die vanaf nu een kind naar voren duwt om een politiek punt te maken moet per direct zijn kiesrecht verliezen.

Volg mij op Twitter.