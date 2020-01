Nederland is nergens bang voor: hervat gewoon trainingsmissie Irak

Het ministerie van Defensie heeft zojuist bevestigd dat de Nederlandse trainingsmissie in Irak de komende dagen zal worden hervat. Deze was vanwege de oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten stilgelegd.

Na de liquidatie van Iraanse generaal Soleimani door de Verenigde Staten, en Iran’s reactie hierop, was het even héél benauwd voor iedereen in Irak. Dat land, waarvan zelfs de wederopbouw alweer nieuwe ruïnes achter heeft gelaten, dreigde namelijk het strijdtoneel te worden tussen de VS en Iran. Nederland besloot toen maar even geen trainingen meer te geven, want voor je het weet raakt een Nederlandse militair gewond en heb je de poppen aan het dansen.

Nu het allemaal weer wat lijkt te zijn bedaard, is Nederland ook weer bereid om de trainingsmissie te hervatten. Mariniers en commando’s zijn in respectievelijk Noord-Irak en Bagdad trainingen aan het geven. Koerdische strijders in Erbil en Iraakse speciale eenheden in de hoofdstad. In beide gevallen gaat het om het verslaan van IS.

Dergelijke trainingsmissies kunnen nog wel eens nare gevolgen gaan hebben. Het is een mooie term die verhult dat het eigenlijk om een proxy-oorlog gaat, waarbij Nederland met relatief weinig risico wél kan bijdragen aan dit soort conflicten. Mochten die Irakezen sneuvelen, dan is er geen haan in Nederland die er naar kraait. Als een Nederlandse militair sneuvelt, laait hier direct een hele discussie op. En dat is allemaal wel begrijpelijk. Het probleem is alleen dat de kennis en vaardigheden die worden overgedragen, ook door die Irakezen/Koerden weer kunnen worden overgedragen aan anderen.

Ik zal het toelichten. IS is nu wel zo’n beetje verslagen. Het is in ieder geval niet meer een daadwerkelijke strijdende mogendheid maar meer een opgebroken geheel van vervelende (explosieve) splinters. Toch worden Koerden nog getraind om IS te verslaan. Koerden weten ook donders goed dat ze binnen de kortste keren met andere groeperingen aan de stok krijgen. Nederlandse kennis en vaardigheden zullen dan goed van pas komen. Daarmee beïnvloedt Nederland dus onbedoeld een nieuw/ander conflict, zonder de gevolgen daarvan te kunnen overzien.