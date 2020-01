“Niet te filmen! Mislukte ontsnappingspoging kopstuk ’Mocro-maffia’ verijdeld”

Arrestantenbewaarders en de politie hebben vanmiddag in Zutphen een brutale en uiterst gewelddadige ontsnappingspoging van een kopstuk van de Mocro-maffia verijdeld. Volgens De Telegraaf zou een groep handlangers van de tot levenslang veroordeelde Omar L. hebben geprobeerd de zwaarbewaakte gevangenis in Zutphen binnen te dringen. Bij de mislukte ontsnappingspoging ging ook een auto in vlammen op.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veilighied heeft de poging tot ontsnapping inmiddels bevestigd. De politie-eenheid Oost-Nederland heeft al zijn troepen uit de kast getrokken om de veiligheid in en rondom de gevangenis in Zutphen te waarborgen.

Omar L. (28) is een zware crimineel en werd vorig jaar zomer veroordeeld tot een levenslange celstraf voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. Hij wordt gezien als een belangrijk kopstuk binnen de zogeheten Mocro-maffia.

De rechtbank achtte de liquidaties en de pogingen tot liquidatie allemaal bewezen en sprak van ‘gruwelijke misdrijven’ en mensen ‘op dodenlijsten.’ Volgens de rechtbank was Omar L. de opdrachtgever van een serie liquidaties. L. zou de 25-jarige Hicham M. hebben geschermd als schutter.

Hoe het busje in de brand kon vliegen, wordt nog verder onderzocht. Brandstichting is daarbij een van de scenario’s waar de recherche naar zal kijken.