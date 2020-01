Nieuwsuur valt voor identiteitspolitiek! ‘Niet iedereen voelt zich vertegenwoordigd in de geschiedenisboekjes’

Bij Nieuwsuur was men gisteren weer lekker aan het deugdrammen, ditmaal over het tekort aan diversiteit in onze geschiedenisboekjes. Mensen met een migratieachtergrond voelen zich namelijk achtergesteld in de Nederlandse geschiedschrijving, het is zelfs zo erg dat er mensen trainingen geven aan docenten om deze ‘ongemakkelijkheden’ te bespreken. Typisch geneuzel om niks dus, zoals we gewend zijn van Nieuwsuur!

Het blijft een bijzondere discussie, onze nationale historie wordt teveel bekeken vanuit Nederlands-oogpunt. Op zich vrij logisch lijkt me, over het onderwerp van bijvoorbeeld de Tachtigjarige Oorlog is het onmogelijk om ineens Syrië – als voorbeeld – erbij te betrekken. Dat onze nationale geschiedkunde over Nederland gaat, dat lijkt me vanzelfsprekend.

Toch is dit niet zo voor iedereen, sommige vinden dat we het curriculum zo moeten aanpassen dat we iedere cultuur/etniciteit ‘betrekken’ bij onze nationale geschiedenis. Een tijdje geleden werd er gesproken over ‘klimaat-psychologen‘, een nieuw vakgebied binnen de psychologie, die bedoeld is om mensen met ‘klimaatdepressies’ te helpen. Dit soort onzin banen zijn mogelijk dankzij ons prachtige kapitalisme, vandaar dat een vrouw zoals Vivianne Goedhart nu ook haar onzin kan verkopen dat mensen zich niet ‘vertegenwoordigd’ voelen en dus ‘hulp’ nodig hebben.

Want identiteitspolitiek vereist natuurlijk dat iedereen zich herkent in de geschiedenis. (Op de universiteit klinkt daarom steeds de roep om het curriculum 'diverser' te maken. Want met meer colleges over Marokkaanse geschiedenis komen er vast meer Mar.-Ned. studenten… 🙄😣) https://t.co/QSgdWXdnEE — Geerten Waling (@GeertenWaling) January 27, 2020

Het is van de zotten dat we zulke mensen een podium geven. Dat we ons geschiedeniscurriculum ‘diverser’ – of liever gezegd: minder eurocentrisch – willen maken lijkt me een logische zet. We kunnen best meer aandacht besteden aan een onderwerp zoals het Ottomaanse Rijk bijvoorbeeld. Maar onze nationale geschiedenis kan je niet echt ‘diverser’ maken. Tenzij je aan geschiedvervalsing wil gaan doen en er dingen aan toevoegen die niet zijn gebeurd of die geen invloed hebben gehad.

Gelukkig zien meer mensen helemaal niks in deze waanzin!

1/2 De kern van het probleem is waarom de Nederlandse geschiedenis niet ook hún geschiedenis mag zijn. Dat mag niet van het giftige antisemitisme dat ze dagelijks binnen krijgen. Dat mag niet van hun ouders. Dat mag niet van henzelf. En dat mag ook niet van de rest van Nederland. https://t.co/w6iNTjCs1A — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) January 27, 2020