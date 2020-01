Niks aan de hand bij ‘totaal verrot’ ministerie! Grapperhaus: ‘geen aanwijzingen dat dingen mij niet zijn verteld’

Minister Grapperhaus werd vandaag door de Tweede Kamer geconfronteerd met de praktijken op zijn ministerie, dat PVV-leider Geert Wilders “totaal verrot” noemt. Onderzoek toonde aan dat het ministerie van Justitie & Veiligheid onderzoeksresultaten aan liet passen en bewust belangrijke informatie wegmoffelde. Maar volgens Grapperhaus is dat allemaal onzin want “op dit moment heb ik geen aanwijzingen dat er dingen onder het tapijt zijn geschoven”. Gelukkig, we maakten ons al zorgen!

Één grote doofpot

Onderzoeken waarbij beïnvloeding werd geconstateerd, betroffen de politie, de brandweer, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en bijvoorbeeld het gebruik van de nekklem na de dood van Mitch Henriquez. Waarbij die van de IND nog wel de meest ernstige is, want daar bleek het feit dat er bewust mogelijke terroristen ons land zijn binnengekomen, actief in de doofpot te zijn gestopt. Beeldmateriaal op de smartphones van asielzoekers, bestaande uit kinderporno en martelingen, werd bewust verzwegen voor de Tweede Kamer omdat er verkiezingen aankwamen.

‘Foutje, moet kunnen!’

Behoorlijk foute boel dus! Maar minister Grapperhaus wuift dat allemaal weg, ‘want als er informatie in de doofpot zou zijn gestopt, waarom hoor ik daar dan niks van?’ Dat is eigenlijk wat hij met z’n eerder geciteerde antwoord zegt. En terwijl hij dat zegt, overweegt hij ineens wel om de Inspectie voor Justitie en Veiligheid niet in hetzelfde pand van het ministerie onder te brengen. Wel zo handig als je beïnvloeding wilt voorkomen natuurlijk!

Maar het is ronduit absurd dat een ministerie zulke beïnvloeding kent die puur politiek gedreven zijn. Wanneer er fouten zijn gemaakt en er wordt geprobeerd die te verdoezelen, dan begrijp ik dat nog (al keur ik dat natuurlijk ook gewoon af). Maar zulke informatie achterhouden vanwege aankomende verkiezingen? Mijn god zeg! Wat nou neutrale overheid?!