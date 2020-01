NPO schrapt programma na #MeToo schandaal oversekste presentator Kaj van der Ree

We hebben een #MeToo’tje te pakken bij de Nederlandse Publieke Omroep. Vanwege het seksuele overschrijdende gedrag van presentator Kaj van der Ree heeft de NPO besloten om per direct het BNNVARA-programma Proefkonijnen stop te zetten.

Het begin van 2020 had niet slechter kunnen beginnen voor de gevallen YouTube-ster en presentator Kaj van der Ree. Afgelopen maandag werd pas de eerste aflevering van het programma Proefkonijnen uitgezonden, maar de NPO voelt zich na een seksschandaal genoodzaakt om per direct de stekker uit het programma te trekken. Ook de radioshow van Van der Ree op NPO 3FM is per direct stopgezet.

In een persverklaring op internet zegt omroep BNNVARA: “We zijn met Kaj van der Ree in gesprek gegaan en komen tot de conclusie dat we de samenwerking tussen BNNVARA en Kaj moeten heroverwegen.”

Op sociale media beweren enkele jonge dames dat ze als minderjarigen seksueel getinte berichten van Van der Ree hebben ontvangen. RTL Boulevard bracht de berichten van de seksbeluste Van der Ree vrijdagavond naar buiten. De presentator en YouTube-ster zou minderjarige meisjes om naaktfoto’s hebben gevraagd.

Dat juist Kaj van der Ree minderjarige meisjes seksuele berichten stuurt staat haaks op een Facebook-post die hij plaatste in 2017. Daarin zegt hij te gruwelen van mensen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarige kinderen:

“Kinderprostitutie en mensenhandel, vreselijke onderwerpen waar gewoon meer over gesproken moet worden. Zo trots op het team waar ik dit samen mee heb gemaakt. Zo vereerd dat ik dit verhaal mag vertellen. Enjoy.”

De video’s van de 28-jarige vlogger zijn inmiddels niet meer op YouTube te zien. Het kanaal van Van der Ree had meer dan een kwart miljoen volgers.