NRC-fopjournalist Peter Vandermeersch: ‘Tegen hogere belastingen zijn is ONDEMOCRATISCH en GEVAARLIJK!’

Peter Vandermeersch was tot vorig jaar hoofdredacteur van NRC Handelsblad. In die hoedanigheid heeft de Belg ervoor gezorgd dat de krant het laatste restje vertrouwen dat het nog had totaal is kwijtgeraakt. Nu leest deze salonsocialist succesvolle ondernemers de les als die de euvele moed hebben om de overheid te wantrouwen.

Elske Doets is een succesvolle ondernemer — en miljonair. Ze heeft een prima leven, maar daar werkt ze ook hard voor. Als ondernemer weet ze dat er niet zoiets bestaat als “mazzel.” Je kunt alleen succes hebben als je keihard werkt en slim bent.

Gisteravond kwam Doets langs bij Op1. Daar vertelde ze dat ze het belachelijk vindt als de overheid de belastingen gaat verhogen voor “rijke” mensen.” Of, zoals het linkse Op1 ze noemt: de “allerrijksten.” De voornaamste reden: ze ziet dat de overheid er gewoon een puinhoop van maakt. Ondernemers gaan veel verstandiger om met geld, ook als ze het gebruiken voor een goed doel. De overheid? Die gooit het over de balk.

Een belastingverhoging voor de allerrijksten vindt @DoetsElske geen goed plan. Ze vertrouwt de overheid haar geld niet toe. Ze mist daadkracht. @pvdmeersch is het oneens. "Het is ondemocratisch". #Op1 pic.twitter.com/1vlGryZdmV — Op1 (@op1npo) January 24, 2020

Geen zinnig mens die het daarmee oneens kan zijn… Maar helaas, Peter Vandermeersch zat ook aan tafel. Hij zat zich helemaal op te vreten, en toen hij eenmaal wat mocht zeggen ging hij los — zoals alleen een echte stalinist dat kan. Meneer vond Doets’ kritiek op hoe de overheid omgaat met ons geld niet alleen belachelijk, maar zelfs niet kunnen.

“Ik vertrouw de overheid niet en ik zal het dus even — ikzelf — beter doen. Daarvoor hebben we een democratie. Daarvoor kiezen we mensen,” riep de marxist. “Dit is zo’n fundamenteel anti-democratisch — om geen zwaardere woorden te gebruiken — standpunt… Ik vind dit gevaarlijke praat.”

Let wel, Doets hing een normaal liberaal verhaal op. Dit is wat de VVD — bijvoorbeeld — al die jaren voor Mark Rutte aan de macht kwam — riep. Er is werkelijk niets extreems aan haar woorden, laat staan dat ze “gevaarlijk” zijn. We hebben er wel een andere term voor: liberalisme. Anders dan de Belgische socialist gelooft is dat een heel normale politieke stroming.

De enige mensen die gevaarlijk zijn, zijn Vandermeersch en diens mede-leninisten. Toen die gek Doets onderbrak om haar te vertellen dat ze een anti-democratisch gevaar vormt voor de samenleving had ze hem moeten toebijten dat hij niet goed snik is… en dat hij het best meteen op zoek gaat naar een goede psycholoog.

