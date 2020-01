Oef! Het Salvini-effect lijkt uitgewerkt! Gevoelige nederlaag bij de regionale verkiezingen

De leider van de Europese populistische revolte, Matteo Salvini, heeft een gevoelige nederlaag geleden bij de regionale verkiezingen in Italië. Salvini en zijn partij wisten 43 procent van de stemmen te winnen in Emilia-Romagna, op het oog een grote score. Toch blijkt dat de sociaal-democraten maar liefst 8 procentpunt meer hebben gescoord. Een gevoelig verlies voor Salvini, die nu niet het momentum moet verliezen!

Salvini zette alles op alles om de van oorsprong linkse provincie Romagna te veroveren. Het mocht niet baten, Salvini leidde een gevoelige nederlaag en zo blijft de provincie in handen van de Sociaal-democraten.

Van oudsher is het al een links bolwerk, juist daarom wilde Salvini zo graag de verkiezingen in deze provincie winnen. Dit zou een enorm signaal afgeven naar de gevestigde partijen in Italië, voor nu lijkt het alsof het Salvini-effect tijdelijk tot een halt is geroepen. 2019 leek het alsof niks en niemand Salvini kon stoppen. Ook buiten Italië werd Salvini op handen gedragen door populistische en EU-kritische partijen.

Salvini zal met de partijtop nu moeten gaan evalueren wat er fout is gegaan, want op zich hebben ze het niet slecht gedaan. De SD heeft ternauwernood de absolute meerderheid gewonnen, Salvini blijft in de nek hijgen van linkse partijen. Die overal in Italië delen van hun achterban zien verdwijnen.