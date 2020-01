Oef! Trump pakt klimaatalarmisten hard aan!

Tijdens het World Economic Forum liet Trump weer van zich horen. Naast het – terecht – opscheppen dat de Verenigde Staten energie onafhankelijk is van de rest van de wereld, kon de president het ook niet laten om een sneer uit te delen naar de klimaatalarmisten. Volgens Trump is het namelijk een tijd van optimisme en niet van pessimisme!

Trump heeft zijn belofte afgelost dat de Verenigde Staten energie onafhankelijk zal zijn van de wereld. De VS zijn zelfs op dit moment de grootste olie-exporteurs van de wereld! Dit is dan ook de uitgelezen kans voor Europese landen om de oliedeals met foute landen te stoppen en olie in te kopen bij de ‘bewakers’ van het vrije Westen aldus The Don.

Verder hekelt Trump het zogeheten klimaatalarmisme. De Doem-profeten – zoals Trump ze ludiek noemt – zijn een groeiend fenomeen waar ieder land wel last van heeft. Van typisch zoals Greta Thunberg tot onze eigen Lars. Kinderen die aangestuurd worden door een heel team en waar geen enkele sprake is van authenticiteit.

Trump moet er niks van hebben, gelukkig voor vele was Trump redelijk mild ditmaal in Davos. Hij is wel eens vaker hard tekeer gegaan tegen de hypocrisie van de elite.

A candid moment with ⁦@realDonaldTrump⁩ as he departs the @WEF Conference in Davos. pic.twitter.com/Oxyl351QW9 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 22, 2020

The Don heeft gesproken!