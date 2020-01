Oh nee, daar komt de Draghi uit de mouw! ‘De euro kan een Japan-scenario verwachten’

We waren er allemaal bang voor, het beleid van de ECB onder Mario Draghi kon onder critici niet veel steun vinden. Het eindeloos bij printen van euro’s kon uiteraard niet lang goed gaan. Nu Draghi net is afgetreden als president van de ECB komt hij natuurlijk met dit rampzalige toekomstbeeld. De EU wacht hetzelfde lot als de Japanners…

Volgens Draghi stevenen we af op een Japan-scenario, wat erop neerkomt dat we een enorme deflatie van de munt kunnen verwachten. Op zich hartstikke logisch, het bij printen van miljarden euro’s komt met een prijskaartje.

Toch hebben we nog tijd om de ‘Japanificatie’ – de ludieke naam voor dit desastreuze toekomstbeeld – tegen te gaan meent Draghi. Gelukkig hoeft hij nu niet meer zijn best te doen om dit te voorkomen. Draghi is nu president af en kan lekker genieten in een van zijn vakantiehuisjes terwijl Europese leiders hun hoofden breken over deze kwestie.

„Het is nog geen voldongen feit. De eurozone heeft nog wat tijd om orde op zaken te stellen, maar de tijd hiervoor is niet oneindig. Beleidsmakers moeten dan wel gauw reageren. En hun beleid moet proactief, doortastend en gecoördineerd zijn.”

Met inhoudelijke tips komt hij niet, mogelijk omdat die er niet zijn. De tekenen van een nieuwe eurocrisis zijn niet meer te missen, en we kunnen onder andere Draghi hiervoor bedanken…