Oh nee! Green Deal van Frans Timmermans is aangenomen, Europa zal in 2050 ‘klimaatneutraal’ zijn

Klimaatsalafist Frans Timmermans heeft het voor elkaar gekregen. Zijn klimaat gedram heeft gewerkt. Zojuist is de resolutie van de Green Deal aangenomen, wat zal betekenen dat de EU er alles aan zal doen om ‘klimaatneutraal’ te worden voor 2050. In ander nieuws: de belastingen zullen wel weer worden verhoogd…

Thierry Baudet werd voor gek verklaard toen hij beweerde dat het Klimaatakkoord zo’n 1000 miljard – of 1 biljoen – zou gaan kosten. Nou hij het aardig bij het juist eind. Er zal een transitiefonds komen van 1 biljoen voor landen die de energietransitie niet zelf kunnen bekostigen. Eén van die landen die gretig staan te wachten op al dat geld is Polen – een land waar enorm veel kritiek op is van dezelfde mensen die nu gratis geld aan de Polen willen geven.

Ondanks de massale steun van de fracties in het Europees Parlement willen ze het niet bij loze beloften houden en bij vage toekomstdoelen. Er zullen keiharde tussentijdse metingen moeten komen om er zeker van te zijn dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Namens SGP net tegen de #GreenDeal van Frans Timmermans gestemd. Te ambitieus, te duur en te Europees. Vijftig voorstellen voor ruim 1000 miljard euro om de strenge klimaatdoelen van Parijs nog te overtreffen….

Laten we van Europa geen donkergroen luchtkasteel maken! pic.twitter.com/jTE32BRkqx — Bert-Jan Ruissen (@hjaruissen) January 15, 2020

Europa zal het eerste klimaatneutrale continent gaan worden, zo blijven we voorlopig nog wel haantje de voorste. Je kan zeggen wat je wilt, maar Timmermans heeft dit knap voor elkaar gekregen. Wie had dat verwacht nadat hij keihard faalde om de nieuwe EU commissievoorzitterspositie binnen te slepen.