Ongehoord Nederland nodigde holocaustontkennende antisemiet uit om te komen werken voor ze

De populistisch-rechtse omroep staat er weer lekker “gekleurd” op, zullen we maar zeggen. Gistermiddag wist het NRC Handelsblad te onthullen dat Arnold Karskens een verspreider van holocaustontkennende theorietjes heeft uitgenodigd voor een functie bij Ongehoord Nederland.

Een intrigerend portret gisteren in het NRC Handelsblad met Tilasmi Frigge, de man van alle ‘NOS=Fake News’-stickers die hij bij iedere demonstratie of halfbakken gelegenheid probeert te plakken. Het is een actie waar hij is ingerold nadat een eerdere poging tot activisme mislukte. Frigge probeerde namelijk om holocaustontkenning bespreekbaar te maken:

“Op Facebook etaleert hij een duisterder denktrant. Vooral Joden moeten het ontgelden. Ze „bezetten 70 procent van de topfuncties in de regering”, willen „dood en verderf” en zijn met „een zionistisch plan” bezig om Europa met migranten te overspoelen. Zes miljoen doden? Een „gelogen aantal.””

Kortom: gewoon een knettergekke antisemiet. Hij doet tof met z’n fake news-plakkertjes, maar erachter gaat een uiterst sinister en kwaadaardig gedachtegoed schuil. En wat doe je met zo’n figuur? Nou, op z’n allerminst probeer je die niet voor je karretje te spannen. Iets dat Ongehoord Nederland kennelijk niet snapt, want zij hebben geprobeerd om deze jodenhater te recruteren:

“Arnold Karskens: „Waarom kom je niet iets doen voor Ongehoord Nederland?””

Op Twitter gaat Karskens vervolgens tekeer tegen het NRC om dit bewuste interview (“NRC is geen krant maar een actieblad. Laat bewust zaken weg, als Zwartboek NOS Journaal, om stemming te maken”), maar weerspreekt het belangrijkste feit niet: hij bood een fervente antisemiet een baan aan.

En daarmee heeft Ongehoord Nederland wel iets heel bijzonders bereikt: in iets meer dan één maand maar liefst twee holocaustrelletjes veroorzaakt. Knap hoor!