Ongelooflijk! ‘Tattookiller’ knipt enkelband door en is op de vlucht!

Tegen Cor P. was levenslang geëist, maar dinsdag besloot hij hier geen genoegen mee te nemen. Cor P. knipte zijn enkelband door en nam de benen. Dat bevestigt het OM zojuist aan NU.nl, zojuist maakte Justitie het ook bekend in rechtszaal. Het is net of we naar een soap kijken.

Cor P. was op voorarrest en mocht vrijgelaten worden, met een enkelband. Nu hield deze enkelband het dus niet lang vol. Sinds dinsdagavond kon het signaal van de enkelband niet meer worden getraceerd. Direct ging men van het ergste uit, P. zou op de vlucht zijn. En dat klopte.

Cor P. is een van de vier ‘Tattookillers’, een groepering die zijn naam aan de Chinese tattoos op de rug te danken hebben. Alle vier worden beschuldigd van de liquidatie van Onno Kuut.

Cor P. is al vaker ontsnapt aan Justitie, zo zou hij eens ontsnapt zijn via een wc-raampje en sprong hij eens uit een arrestantenbusje. Bijzonder dat dan zo’n voortvluchtige crimineel alleen met een enkelband op voorarrest wordt gestuurd. Er was toch zeker een risico dat hij weer een ontsnappingspoging zou wagen?

Justitie zet men en macht in om hem zo snel mogelijk te traceren en nogmaals op te pakken.