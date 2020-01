Ook VVD lijkt steeds meer naar vuurwerkverbod te neigen

Vuurwerk ligt weer, zoals ieder jaar, onder vuur. Waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes, opperde vanmiddag bij Buitenhof al het idee van een totaalverbod. En ook diverse mediakanalen doen alsof Nederlanders klaar zijn met vuurwerk. Opvallend is dat dit geluid nu ook steeds meer bij VVD’ers te horen is.

VeiligheidNL beweert dat er 385 vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht zijn gekomen op 1 januari 2020. Daarnaast zijn er nog zo’n 900 slachtoffers met lichte verwondingen bij een huisartsenpost geholpen. Bijna 1300 slachtoffers dus. Normaal consumentenvuurwerk zou voor 81 procent van de gevallen de oorzaak zijn.

Maar dat ‘steeds meer mensen’ tegen een (totaal)verbod op consumentenvuurwerk zouden zijn, is misleidend. Al die verenigingen van chirurgen, oog-, huis- en ziekenhuisartsen pleiten ieder jaar weer opnieuw voor een verbod. En als we Trouw mogen geloven zijn er dit jaar zo’n 350.000 Nederlanders geweest die een online petitie tegen vuurwerk hebben getekend, terwijl dat vorig jaar nog 190.000 was. Dus ja, er is een flinke stijging, maar nee, dat is nog lang geen meerderheid. Want bedenk wel dat er dit jaar een nieuw record qua vuurwerkverkoop is geweest: 77 miljoen euro.

Het probleem waar burgemeester Remkes bij Buitenhof mee kwam is reëel. Ik snap iemand als de (VVD-)burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, ook heus wel. Dat een halve stad als een soort oorlogsgebied wordt omgetoverd is van de zotten. Maar dat daarom een totaalverbod gerechtvaardigd is, gaat mij te ver. Meneer wilde namelijk niet alleen een totaalverbod op consumentenvuurwerk maar wilde ook nog eens de EU erbij betrekken. Al dat illegale vuurwerk moest maar eens aan banden worden gelegd. Hartstikke leuk en aardig allemaal, maar qua handhaving gebeurde er ook te weinig.

Wat mij zo ontzettend stoort is dat overal wordt gedaan alsof een meerderheid voor een totaalverbod is, terwijl dat klaarblijkelijk niet het geval is én ook nog eens onnodig is. Kan er niet eerst worden gekeken naar een verbod per gemeente? Laat de inwoners daar desnoods zelf over beslissen.

Hier in Enschede ging het er ook aardig hard aan toe, al leek het op geen enkele wijze op de situaties in de Randstad. Maar hier heb je ook veel buitengebied waar prima vuurwerk afgestoken kan worden, waarom dan direct pleiten voor een totaalverbod? Heel dom van de nu uitgesproken VVD’ers dat ze die stap overslaan.