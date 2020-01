Oplopende spanning Libië: Troepen Haftar draaien kraan oliepijpleiding dicht tijdens vredesoverleg

Terwijl generaal Khalifa Haftar vandaag een vredesoverleg tussen hem en de officiële erkende Libische regering bijwoonde, knepen zijn troepen de olietoevoer van het land dicht. Hierdoor dreigt de regering enorme bedragen mis te lopen, die het hard nodig heeft om overeind te kunnen blijven als regering.

In middeleeuwse termen zou het waarschijnlijk een manoeuvre tijdens een belegeringssituatie zijn genoemd. Tijdens een diplomatiek overleg ergens een stad omsingelen en in feite uit laten hongeren, door niets meer toe te laten naar de stad. Eigenlijk gebeurt hier hetzelfde. Het grootste olieveld van Libië, dat zo’n 300.000 olievaten per dag produceert, is afgesloten. Een kleiner olieveld gaf even later ook aan de productie terug te moeten schroeven.

De Libische regering wordt daarmee in het nauw gedreven en onder druk gezet, want het is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit die olieproductie. De situatie in het land is al nijpend genoeg en de regering kan de onrust nu al nauwelijks in bedwang houden. Door de leiding af te sluiten is het een kwestie van (weinig) tijd voor écht het hele land ontregelt is.

Dit kan dan ook grote internationale gevolgen hebben. Want diverse landen zijn bij dit vredesoverleg betrokken. Daar zitten ook landen tussen met aan elkaar tegengestelde belangen. Het zou zomaar kunnen leiden tot een aanzuigende werking, waardoor het conflict en/of haar partijen ineens worden uitgebreid. Strategisch gezien is het vanuit Haftar een zéér gedurfde zet.