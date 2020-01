Raketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in de Iraakse hoofdstad Bagdad

Op verschillende plekken in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zaterdagavond afgevuurde raketten neergekomen. Een daarvan kwam terecht in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Volgens Irakese politiebronnen zou het gaan om een zogenoemde Katusha-raket. Er vielen tot zover bekend geen doden of gewonden.

Behalve de raket die vlakbij de Amerikaanse ambassade is neergestort, zouden er nog twee projectielen in de Green Zone terecht zijn gekomen. De Green Zone is een zwaarbeveiligde ‘safe space’ in de Iraakse miljoenenstad. Het is ook de plaats waar de Amerikaanse legertroepen zijn gehuisvest. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend.

Damage to a house in the Jadriya neighbourhood from air strikes. Reports of at least 3 Iraqi civilians injured

pic.twitter.com/qJIP17HCpl — Hanan (@hananjx) 4 januari 2020

Het is niet onwaarschijnlijk dat de Iraakse Kataib Hezbollah-militie iets met de aanvallen te maken heeft. Eerder vandaag waarschuwde de terreurbeweging Iraakse veiligheidstroepen om weg te blijven van Amerikaanse bases in het land.

De Iraakse TV-zender Al Mayadeen citeerde de militie:

“Veiligheidstroepen moeten vanaf zondagavond op een afstand van niet minder dan duizend meter uit de buurt blijven”

Dat er raketten zijn afgevuurd op westerse doelen is niet ongebruikelijk. Toch houdt men nu rekening met een spervuur van aanvallen na de Amerikaanse droneaanval van gisteren. Bij deze dodelijke aanslag werden de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al Muhandis gedood.

De Amerikaanse droneaanval van gisteren en de mogelijke vergeldingsactie van vandaag wordt gezien als een gevaarlijke escalatie in de ‘schaduwoorlog’ tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten.