Rechter dwingt alFitrah-moskee mee te werken met onderzoek geldstromen

De Utrechtse alFitrah-moskee moet verplicht openheid van zaken geven over eventuele geldstromen van ‘(deels) onvrije landen’. Het moskeebestuur weigerde ‘uit principe’, want de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van vereniging zouden in het geding zijn. Ironisch genoeg worden ze nu door een ‘vrij land’ gedwongen mee te werken!

Diverse moskeeën zouden worden gefinancierd door onvrije of deels onvrije landen. Daarmee zou salafistisch gedachtegoed (en/of ander onwenselijk gedachtegoed) worden geïmporteerd én terrein winnen in de Nederlandse maatschappij. AlFitrah is zo’n moskee die daarvan wordt verdacht (en waar zelfs uitgebreid onderzoek naar is gedaan, die dit ook daadwerkelijk vaststelde). Zelf zeggen ze nu trouwens dat ze geen donaties hebben ontvangen uit ‘(deels) onvrije’ landen, maar wel 200.000 euro vanuit Koeweit. Maar dat telt niet want “Dat was puur liefdadigheidsgeld.” Precies ja, dat had iedere willekeurige moskee kunnen overkomen!

Maar buiten het feit dat ze eerst ‘uit principe’ niets wilden laten zien en dus eerst door de rechter moesten worden verplicht, zeggen ze nu ook geen documenten (meer) te bezitten! Bij een eerdere inval door het FIOD zou alles al in beslag zijn genomen en daarna viel het bestuur uit elkaar. Daardoor werd vanaf dat moment (ongeveer rond het jaar 2017) niets meer bijgehouden. Dan ben je wel echt een top bestuur trouwens, als je ruim twee jaar zonder documenten (inclusief notulen) de tent kan blijven runnen!

“De moskee voelt zich gecriminaliseerd door het onderzoek. De imam benadrukt dat in Nederland vrijheid van godsdienst geldt.”

Dat is de equivalent van het Wegmisbruikers-argument: ‘ik word aangehouden omdat jullie racist zijn en discrimineren’. Of bij zo’n deurwaarders-programma waar ze met een geldig bevel een huis binnenlopen en de bewoner zich beroept op het recht op eigendom en privacy. Bij die programma’s is dat meestal een teken dat er juist wél wat aan de hand is.