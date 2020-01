Respect: Harry en Meghan treden terug van koninklijke “duties,” willen financieel onafhankelijk zijn

De hele wereld verbaast zich erover: prins Harry en Meghan Markle hebben aangekondigd dat ze niet langer officieel deel willen uitmaken van het koninklijk huishouden in Groot-Brittannië. Ze willen financieel onfhankelijk worden en willen geen enkele publieke taken meer dragen. Het is een moedige, verstandige stap. Laten we hopen dat de rest van de koninklijke familie (in Nederland ook, trouwens) hetzelfde doet.

Het nieuws kwam als een grote verrassing. Zelfs de Queen werd er niet bij betrokken. Dit was hún beslissing en ze regelden de aankondiging dus ook zelf. Volgens verschillende Britse kranten is de Queen dan ook not amused. Dat is dan erg jammer voor d’r. Ze is weliswaar de Queen, maar niet een dictator. Misschien dat iemand haar dat even kan uitleggen.

Hoewel Meghan het één en ander gewend was door haar carriere als actrice lijkt het erop dat ze toch wat overweldigd werd door alle media-aandacht in Engeland. Dat is niet eens zo gek: de tabloids daar zijn eigenlijk gewoon knettergek. Als die eenmaal besluiten dat je een person of interest bent, ben je nergens meer veilig.

Harry en Meghan kregen een kind, Archie Harrison. Kort daarna, in juni ongeveer 2019, werd bekend dat Harry en zijn oudere broer William problemen met elkaar gekregen hadden. Harry en Meghan besloten om hun eigen stichting te beginnen en niet meer voor die van William te werken. Vervolgens werd het koppel bekritiseerd omdat ze geen privé-ceremonie hielden voor Archie’s doop én omdat ze niet bekend maakten wie zijn peetouders zijn.

Je zou denken dat dit privézaken betreft, maar nee, niet in Engeland. Daar moeten royals alles met het publiek delen. Het moge duidelijk zijn dat Harry en William daar eigenlijk geen zin in hadden.

In oktober 2019 veroordeelde Harry de manier waarop de media met Meghan omgingen. Hij en zijn vrouw lieten ook weten dat ze juridische stappen zouden nemen tegen de krant The Mail on Sunday omdat die één van haar privébrieven gepubliceerd had.

Vervolgens kondigden de Sussex Royals in november aan dat ze kerst niet met de familie zouden vieren. In plaats daarvan gingen ze naar Canada, waar ze even helemaal niets te maken wilden hebben met al het koninklijke gebeuren.

Er is nu een einde gekomen aan die retraite die Harry en Meghan blijkbaar erg goed bevallen is. Ze kondigden namelijk meteen aan dat ze het voor gezien houden met hun koninklijke taken. Vanaf nu zullen ze zich inzetten om “financieel onafhankelijk” te worden en ze zullen deels in het VK én in de VS wonen.

Met andere woorden, het is in principe best mogelijk dat Meghan terug aan het werk gaat als actrice.

De aankondiging kwam als een grote “schok” voor veel watchers, maar het zat er eigenlijk dus al aan te komen. Heel gek is dat misschien ook niet. Het is al langer bekend dat Harry ontzettend geleden heeft onder het verlies van zijn moeder Diana. Als Meghan hem heeft uitgelegd dat zij ook niet kan omgaan met alle tabloid-aandacht is het best logisch dat hij besluit om het dan maar voor gezien te houden als prins en voor zijn gezin te kiezen.

