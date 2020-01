Rijke EU-landen maken ruzie over hun financiële bijdrage, Europese leiders komen ‘met spoed’ bijeen

In alle haast hebben bijna 30 EU-leiders besloten om een extra EU-top te organiseren. De aanleiding voor het ‘Europese spoeddebat’ is een hoog opgelopen ruzie over de Europese financiële begroting. De rijke landen die daar netto gigantisch veel aan mee betalen staan op ramkoers met de armere landen die juist veel geld uit Europa ontvangen.

Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken zijn de financiële afdracht aan ‘Europees ongezonde landen’ helemaal zat en dreigen nu om de subsidiekraan stop te zetten. De vijf landen weigeren om nog meer vermogen af te dragen dan de 1 procent van hun bruto binnenlands product.

Volgens staatsmediabureau NOS is het vanwege de Brexit onduidelijk geworden wie wat moet gaan betalen.

Tot op heden dragen de Britten nog een riante 14 miljard bij aan de totale Europese begroting van 160 miljard. Nederland betaald al jarenlang jaarlijks acht miljard aan Brussel om zodoende “een Ode an die Freude te brengen”, als we EU-bobo Frans Timmermans zouden moeten citeren.

Als het aan Nederland ligt moet de Europese Unie juist bezuinigen. Bij monde van Mark Rutte laat het kabinet weten dat “als je minder geld binnenkrijgt, je zuiniger aan moet doen”. Verder is het kabinet Rutte III van mening dat er minder geld moet worden uitgegeven aan landbouw en dat we moeten beknibbelen op het potje met financiële reserves voor de armere Europese lidstaten. In de praktijk wil dat zeggen dat er vooral een financiële kaalslag plaats zal vinden wat betreft Europese subsidies.

Het ingelaste spoedberaad van de Europese Unie zal plaatsvinden op 20 februari. Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans, onder andere Europees commissaris voor Betere Regelgeving, heeft nog niet gereageerd op de financiële perikelen binnen de EU. Enfin, het duurt ook nog bijna een maand voordat de ‘spoedtop’ van start zal gaan.