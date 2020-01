Rutte maakt ons ECHT KAPOT: prijzen stegen harder dan lonen door belachelijke belastingverhogingen

Ieder lid van het huidige kabinet moet zich kapotschamen: door een hogere btw en een hogere energiebelasting zijn Nederlandse belastingbetalers er netto op achteruit gegaan. De prijzen stegen het afgelopen jaar sneller dan de lonen. We hebben op papier dus meer geld, maar kunnen minder kopen. Met dank aan de mafketels in Den Haag.

RTL Z heeft eens goed naar de cijfers gekeken en komt tot de conclusie dat hoewel de cao-lonen gemiddeld met 2,5 procent stegen, dat toch te weinig was om de prijsstijgingen door belastingverhogingen goed te maken. De prijzen stegen daardoor namelijk 2,6 procent. Let wel, volgens RTL Z was het voor het eerst sinds de invoering van de euro in 2002 dat de prijzen zo hard stegen in zo weinig tijd.

Met name voedingsmiddelen werden veel duurder. Als je eten of drinken zonder alcohol wil kopen in de winkel ben je nu 4 procent duurder uit dan aan het begin van 2019. Dat is een enorme toename, zeker gezien het feit dat het hier om primaire levensbehoeften gaat en niet om luxe goederen. Daar komt nog eens bij dat Nederlanders 10 procent van hun uitgaven aan voedsel besteden, dus tel uit je winst verlies.

Dit is eigenlijk gewoon een grove schande. Nederlandse werknemers hebben al jaren geen cent extra te besteden, en nu gaan ze er zelfs letterlijk op achteruit. En dat komt allemaal door lastenverzwaringen, niet door enige economische problemen. Nee, dit zijn bewuste politieke keuzes, gemaakt door een stel egoïsten dat zelf meer dan 100.000 euro verdient en dus totaal geen last heeft van wat voor verzwaringen dan ook.

