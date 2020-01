Schandalig! Boksbond wil met criminele Badr Hari naar Olympische Spelen

De Nederlandse boksbond NBB wil graag dat Badr Hari meegaat naar de Olympische Speler. De organisatie heeft hem zelfs al gevraagd of hij daar open voor staat. Zijn antwoord? Hij zegt niet meteen “nee.”

De Telegraaf bericht dat het nog wel een vraag is of Hari daadwerkelijk een poging gaat wagen om zich te kwalificeren voor Tokio 2020. Hij staat onder contract bij Glory. Die vechtsportorganisatie moet hem jaarlijks een paar maanden vrij geven, maar over het hoe en wat moet nog wel onderhandeld worden.

Hoewel Hari natuurlijk vooral bekend is geworden als kickbokser heeft hij, aldus De Telegraaf, altijd duidelijk gemaakt dat boksen zijn grote vechtsportliefde is. In 2012 werd hij al eens benaderd door het Marokkaans Olympische Comité. Hij nam het aanbod in overweging, maar besloot uiteindelijk toch om het niet te doen. “Daar had ik meerdere redenen voor: de kwalificatiemomenten kwamen op een ongunstig moment, ik ben geen puntenbokser en het behalen van een gouden medaille op de Spelen is een geweldige prestatie, maar ik streef een hoger doel na,” zei Hari in 2012 tegen de krant voor wakker Nederland.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

Daar voegde hij aan toe dat het wel degelijk zijn grote droom was om het te maken als bokser, zeker in Amerika. Dat kwam er echt niet van. Maar: daar kan verandering in komen als hij ingaat op het aanbod van de NBB. Hij kan boksen. Geen mens die eraan twijfelt dat hij flink wat voor elkaar kan krijgen bij de Olympische Spelen. De man heeft een belachelijk sterke punch.

Toch is dit allemaal wat merkwaardig. De Olympische Spelen worden altijd gepresenteerd als netjes, sportief, etc. Badr Hari is weliswaar een ongekend sterke kickbokser — en mogelijk een heel goede bokser — maar hij is ook een veroordeelde mishandelaar. De afgelopen maanden hoor ik niemand meer over Koen Everink. Je weet wel, dat is die gast die helemaal in elkaar werd geslagen door Hari; een misdaad waarvoor hij uiteindelijk in de gevangenis werd gegooid.

De NBB zou beter moeten weten dat samen te werken met zo’n man. Hij kan heel sterk en ongelooflijk goed zijn, maar Hari hoort niet thuis op de Olympische Spelen. Het is al erg genoeg dat hij zijn carriere kon voortzetten toen hij vrijkwam. Maar naar de Olympische Spelen, waar hij Nederland dan gaat vertegenwoordigen? En rond gaat lopen met een Nederlandse vlag om zijn schouders?

Nee bedankt. Heel gek, maar op de één of andere manier vind ik dat totaal niet passend.

Volg me op Twitter.