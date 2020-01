Schandalig! Politie Breda blijkt tijdens jaarwisseling in de val te zijn gelokt, werd bestookt met vuurwerk en molotovs!

Wie dacht dat het qua vuurwerkincidenten niet lager kon dan hulpverleners bestoken, heeft het mis. Afgelopen jaarwisseling blijkt de politie van Breda bewust in de val te zijn gelokt, met als doel ze te bestoken met vuurwerk en molotovcocktails!

Ik was altijd in de veronderstelling dat hulpverleners werden bestookt met vuurwerk omdat een incident, waar hulpverleners op afkomen, pottenkijkers trekt. Een paar rotjochies doen dan ‘stoer’ naar elkaar en schieten op hulpverleners. Eerst ‘in de buurt van’ en dan steeds dichter langs een hulpverlener, tot er een keer ‘per ongeluk’ iets tegen de hulpverlener aan vliegt. Daarna maakt het niet meer uit en zijn de hulpverleners écht de klos.

Het leek mij in ieder geval iets te zijn wat niet vooraf gepland werd door het soort tuig dat dit soort dingen flikt. Wel dus. Politieagenten kwamen tijdens de jaarwisseling op een melding af van een vernielde mobiele beveiligingscamera ergens op de hoek van een straat. Jongeren stonden de agenten met vuurwerk en brandbommen in de aanslag, doelbewust op te wachten!

De ME moest de situatie weer onder controle zien te krijgen. Dat lukte kennelijk net:

“Zij konden de situatie ternauwernood onder controle krijgen.”

Maar uit de berichtgeving valt al direct weer op te maken waarom zulk tuig geen respect heeft voor de politie, lees maar mee:

“De recherche is een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden. “Wel zijn er die nacht vier mensen aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren”, aldus de woordvoerder. Of zij ook bij de groep raddraaiers horen, moet nog blijken.”

Het gaat hier over een doelbewuste aanslag op agenten met vuurwerk én brandbommen! Waarom heeft de ME de daders niet gewoon zó hard aangepakt dat ze, bij wijze van spreken, de dag erna nog op dezelfde locatie opgepakt konden worden? Dit gaat toch helemaal nergens meer over? Wat mij betreft hadden die agenten direct hun pistool mogen trekken.