Stikstofbeleid zet streep door Lelystad Airport en groei Schiphol: ‘alleen groeien als stikstof daalt’

De luchtvaart in Nederland moet even wachten tot al die varkensboeren zijn uitgekocht, want zonder stikstofdaling komt er geen groei van luchthaven Schiphol én blijft Lelystad ook dicht! Dat is in ieder geval het advies van de commissie-Remkes.

Remkes meent dat de luchtvaartsector een evenredige bijdrage moet leveren aan het terugdringen van de stikstof. En op zich is daar niks tegenin te brengen, want als Nederland een stikstofprobleem heeft, dan kun je niet allerlei vervuilende sectoren gaan ontzien en de lasten bij anderen parkeren.

De commissie-Remkes gaat daar nu echter wat verder in dan in eerste instantie werd gedaan. De stikstof-uitstoot door de luchtvaart, werd namelijk alléén berekend op basis van vluchten van en naar Nederland, tot een hoogte van 3000 voet. Remkes vindt dat onzin, want een vliegtuig op 3001 voet stoot ook gewoon stikstof uit over ons land. Groot gelijk, hadden ze het beleid maar anders moeten inrichten.

En natuurlijk is het vervelend dat dit stikstofbeleid ons land zó in z’n wurggreep houdt. En Remkes, die zo pietluttig doet met z’n verder prima logische redenering, maakt het er ook niet leuker op. Maar dit lijkt op deze manier wel een goede les te worden voor alle politici dat je toch écht wel goed moet nadenken over wat voor beleid je steunt en waar de handtekening onder wordt gezet. Het scheelt wat dat betreft dat het een vrijwel puur juridisch probleem is (maar natuurlijk nog wel steeds een probleem met reële gevolgen voor heel veel mensen), en niet één of andere ramp die door besluiteloosheid en faalbeleid alleen maar wordt verergerd. Maar ja, leuk is anders…