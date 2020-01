Sylvana Simons is terug van nooit weggeweest: ‘Wil nu de Tweede Kamer gaan leegzuigen!’

De (tot nu toe) mislukte partij van Sylvana Simons, BIJ1, heeft aangegeven mee te willen doen aan de komende Kamerverkiezingen. Daarmee is Sylvana Simons weer helemaal ‘back on track’. De vorige keer lukte het Simons echter niet om een machtszetel te pakken. Uiteindelijk werd ze gedegradeerd tot gemeenteraadslid in Amsterdam.

Zondag 02/02/2020 trappen we onze campagne af met o.a. Soundos, Willem Schinkel, Gloria Wekker en Jean Paul Paula. Sylvana Simons: “We willen een plek in de Tweede Kamer en de heersende macht uitdagen tot een rechtvaardige en gelijkwaardige politiek."https://t.co/K46tKUOQBP pic.twitter.com/CiFmxjTuBV — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) January 25, 2020

Sylvana Simons begroef zich aanvankelijk in de aardse politiek onder de vlag van de islam-democratische DENK. Na een behoorlijke interne ruzie begon Simons voor zichzelf. Ze startte haar eigen partij. Gedurende de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 wist ze, met haar inclusieve en soms ook extremistische standpunten stemmen te winnen in voornamelijk Amsterdam en Rotterdam. Voor een kamerzetel schoot Simons ruim tekort.