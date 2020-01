Tandloze EU komt met ‘briljante’ oplossing voor oorlog Libië: onmiddellijk staakt-het-vuren en wapenembargo naleven

De volstrekt tandloze Europese Unie komt met het briljante idee om de oorlog in Libië te stoppen, namelijk door een onmiddellijk staakt-het-vuren en het strikt naleven van het wapenembargo. Oprukkende generaal Khalifa Haftar beukt met zijn leger inmiddels namelijk al op de poorten van Tripoli, dus is voor de EU nú het moment om te zeggen dat er “geen militaire oplossing in Libië” is. Wat een tandloze organisatie…

‘Zwieber, niet stelen!’

Op momenten als deze laat de EU haar totale incompetentie zien. Met wensdenken en een gigantische plaat voor z’n kop, trekt EU-buitenlandchef Josep Borrell ten strijde. Want juist nu het leger van generaal Khalifa Haftar bijna de volledige controle over het land heeft, zou er voor Libië ineens ‘geen militaire oplossing zijn’. Wat een onzin!

Proxy-oorlog

En om het totale falen van het pacifistische wensdenken van de EU nog erger te maken: Haftar en zijn leger worden militair gesteund door Frankrijk, Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Terwijl de officiële internationaal erkende Libische regering van Serraj wordt gesteund door: Italië, Turkije en Qatar! Twee EU-landen die elkaars tegenpartijen steunen, met Turkije en Rusland waar momenteel nou ook niet echt warme banden mee bestaan…

Nieuwe crises

Krijgen Italië en Frankrijk een tik op de vingers voor het steunen van dit conflict? Vast niet. Gaat de EU ervoor zorgen dat die andere landen zich aan het wapenembargo gaan houden? Vast niet. Heeft de EU maatregelen getroffen voor als de situatie in Iran en/of Libië verder escaleren? Vast niet. Dus slijp die tolerantie maar weer bij en stof die medemenselijkheid maar vast af, want die ga je voor de volgende vluchtelingencrisis echt wel nodig hebben. Terwijl de EU vluchtelingen oproept om niet onze kant uit te komen en verbaasd toekijkt hoe niemand luistert.