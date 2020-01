Toedels! Messteker doodgeschoten door Franse politie

Vandaag is in Villejuif, een voorstad van Parijs, een messteker doodgeschoten door de Franse politie. Bij de Telegraaf is ‘terrorisme niet uitgesloten’ maar al hun bronnen noemen de messteker wél gewoon ‘terrorist’.

De man liep vanmiddag rond 14:00 uur met een mes rond in een park ten zuiden van Parijs. Uit het niets begon de man op voorbijgangers in te steken. In totaal zouden er drie of vier slachtoffers zijn gevallen. Twee agenten zijn gewond geraakt en een slachtoffer dat in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht, zou zijn overleden.

De dader begon na zijn daad te vluchten. Niet veel later werd hij door agenten beschoten en zou hij drie keer zijn geraakt. ‘Onbevestigde berichten’ spreken over een mogelijk bomvest dat hij aan zou hebben gehad. Als dat zo is heeft hij het in ieder geval niet meer kunnen gebruiken, want de drie kogels bleken dodelijk.

De Franse politie meent dat er een kans is dat er een medeplichtige in de buurt is. Het is nog onduidelijk of het afzetten en uitkammen van de omgeving puur routinematig is of dat er concrete aanleidingen zijn die een zoektocht verantwoorden.

Voor Frankrijk geeft het jaar 2020 in ieder geval geen blijk van verandering. Drie dagen na het nieuwe jaar al een (mogelijke) terreuraanslag. Ongelofelijk…