Triest! Pro-Iraanse dictatuur demonstratie in Den Haag: ‘Weg met Amerika’!

De lange arm van de Ayatollah lijkt ook neergestreken in Nederland. Gisteren vond er een pro-Iran demonstratie plaats in Den Haag. Bij het Vredespaleis was te zien hoe mensen een enge islam dictatuur in Iran durven te beschermen en verdedigen. Ook de welbekende anti-Amerika leuzen waren uiteraard te horen.

Opnieuw schalde "Weg met Amerika" door de straten in Den Haag bij een demonstratie v/h Iraanse terreurregime, nota bene bij het Vredespaleis. Er werd ook weer gewapperd met de Ya Hoessein-vlag, een symbool dat veel gebruikt wordt door aan Iran gelieerde extremistische milities. https://t.co/JO8Il9LpJL — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) January 13, 2020

Op de één of andere manier worden de meeste demonstraties altijd gekaapt door extremistische randdebielen, of je nu naar een anti-racisme demonstratie of naar een Women March gaat: er lopen altijd mensen met terreur vlaggen te zwaaien. Dit is toch altijd wel de eeuwige paradox van veel demonstraties in Nederland.

Netherlands: Pro-regime Iranian immigrants stage protest where a fake Trump in prison garb is paraded on the street. pic.twitter.com/9gTSmmoUf9 — Andy Ngo (@MrAndyNgo) January 12, 2020

Uiteraard pikte buitenlandse journalisten en media dit nieuwsfeit maar al te graag op. Die zullen het ook wel amusant vinden dat er mensen in Nederland opkomen voor het Ayatollah-regime in Iran.

Terwijl in Iran de onrust toeneemt en steeds meer protesten te zien zijn, zijn er in Nederland mensen die het durven op te nemen voor de terreurleiders in Iran. Het is gewoon ondenkbaar dat dit gebeurt.

Ook zagen we bij de demonstratie de verering van de terrorist Soleimani, want hij volgens sommige wappies een geniaal generaal. Dat hij ondertussen Israël wou ‘schoonvegen’ werd dan voor het gemak weggelaten.

Ook maakten de demonstranten wederom duidelijk dat Iran Israël van de kaart wil vegen en werd Soleimani, de grootste misdadiger van het Midden-Oosten, als 'martelaar' geprezen. Meer foto's bij @BobHGL, die aanwezig was bij de demo gisteren: https://t.co/xAhFoeyYhd pic.twitter.com/RK7x4xsRMz — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) January 13, 2020