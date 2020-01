Trigger-alarm! Eva Vlaardingerbroek gaat los op ‘het links-neoliberale monsterverbond’

Oh nee! Hier wordt links natuurlijk helemaal gek door. Eva Vlaardinerbroek heeft een opiniestuk geschreven waarin ze tekeer gaat tegen het “monsterverbond” tussen politiekcorrect links en neoliberale partijen als de VVD. Uh, oh. Trigger-alarm!

De blonde hogepriesteres van Forum voor Democratie, Eva Vlaardingerbroek* (en ja, als niet-politiekcorrecte libertariër/klassiek-liberaal) mag ik dat zo opschrijven. Wij doen immers niet mee aan die feministische gekte), heeft een dijk van een column geschreven voor GeenStijl waarin ze het monsterverbond tussen links en neoliberaal-rechts ontmaskert. Volgens Vlaardingerbroek hebben de twee de krachten gebundeld om een einde te maken aan de moderne natiestaat. Links wil dat vanwege zijn multiculturele droom, neoliberalen willen dat omdat ze er goed geld aan kunnen verdienen.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus!

“Veel mensen kunnen maar niet begrijpen dat het internationale bedrijfsleven en de spreekbuis ervan, de VVD, naar een wereld zonder grenzen streven. Niet zoals links vanuit een ‘alle Menschen werden Brüder‘-utopie, maar om zuiver economische redenen. Wereldhandel zonder grenzen, hoe liberaal! Geen belemmeringen, geen aparte regelingen, geen paspoorten en papieren rompslomp meer, de neoliberalen zouden halleluja roepen als het niet zo christelijk klonk,” aldus Vlaardingerbroek.

“Die VVD-visie is dus eigenlijk toch ook een utopisch wereldbeeld, gedeeltelijk overlappend met het utopische toekomstbeeld ter linker zijde: een wereld waarin alle volkeren, geslachten, geloven en seksuele geaardheden in harmonie met elkaar samen leven,” legt ze vervolgens uit. “Zowel rechts-neoliberaal als links is van mening dat deze utopie pas echt tot stand kan komen wanneer één historisch verschijnsel verdwijnt: de natiestaat. Een land met sterke eigen tradities en een relatief homogene bevolking met sterk gedeelde culturele waarden moet coûte-que-coûte bestreden worden. Het uitzonderlijke moet naast de norm komen te staan, zodat er geen norm meer is.”

Na publicatie van het artikel werd er meteen naar gelinkt door… niemand minder dan Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Die laat weten het een “uitstekend artikel” te vinden, en voegt voor de zekerheid toe dat “VVD en CDA het gewoon eens [zijn] met D66, PvdA en GroenLinks. Zij willen allen dat de natiestaat stuk gaat, de massa-immigratie doorgaat, de groene gekte gestalte krijgt, en de EU doorgroeit.”

Uitstekend artikel @EvaVlaar legt vinger op zere plek: VVD en CDA zijn het gewoon eens met D66, PvdA en GroenLinks. Zij willen allen dat de natiestaat stuk gaat, de massa-immigratie doorgaat, de groene gekte gestalte krijgt en de EU doorgroeit. https://t.co/RjlQeqqPAL #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 25, 2020

Zo. Dan kan links nu écht in een hoekje gaan zitten janken dat het zo allemaal niet kan.

Volg mij op Twitter.

* Voor de duidelijkheid, anders dan heel veel andere mensen heb ik niets tegen maar ook niets voor deze dame. Ik ken haar alleen van wat video’s en schrijfsels. Verder ken ik haar niet, en heb ik geen idee wie ze nou eigenlijk is, hoe ze precies in het leven staat, en wat voor persoon ze is in het eggie. Ze kan een feeks zijn (hallo, Mona Keijzer!), maar het is ook zeer wel mogelijk dat ze een schat van een mens is (zoals ik uit betrouwbare bron hoor over Fleur Agema).