Tweede Kamer verbaasd: NPO zeurt om geldgebrek maar schrapt wel vrijwillig reclameblok

De Tweede Kamer reageert verbaasd op de beslissing van de NPO om een heel reclameblok te schrappen, vanwege de ‘heersende talkshowoorlog’, maar wel durft te zeuren om meer geld! Vanuit zo’n beetje iedere partij is er, en soms met wat begrip, kritiek op de beslissing.

De NPO, die eerder nog de kabinetsplannen om reclames van publieke zenders te schrappen, fel bekritiseerde en er zelfs over in protest ging, schrapt nu zélf een héél reclameblok. Diverse Kamerleden kunnen nog begrip opbrengen voor het feit dat er een zogenaamde ‘talkshowoorlog’ heerst en dat hierdoor allerlei (soms pijnlijke) beslissingen moeten worden genomen. Maar dat de NPO nou uitgerekend dít inzet, levert de publieke omroep niets dan felle kritiek.

De enige wezenlijke uitzondering qua standpunt is GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Die gaat nog van het goede van de mens uit en denkt dat de reclames uit dat geschrapte blok ergens anders bij aan zijn geplakt. Op zich is het dat waard om te onderzoeken, al is het maar om uitsluitsel te kunnen geven. De NPO beweert dit zelf namelijk ook zo te hebben gedaan.

Als dat inderdaad zo is, dan valt de NPO niet veel te verwijten en lijkt het ophef creëren om niets. Maar volgens mij is het wel zo dat niet alle tijden voor reclameblokken even duur zijn, om de simpele reden dat er op bepaalde tijdstippen meer kijkers (kunnen) zijn. Als de NPO dan een reclame op primetime verplaatst naar een haast onbekeken tijdstip, dan lijkt het mij wel dat de NPO daar geld door heeft moeten inleveren. Dit lijkt mij vrij logisch, maar ik hoop dat het onderzocht wordt!