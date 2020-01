Uitslag week één van de ‘talkshowoorlog': Eva Jinek nog steeds populair

De ‘talkshowoorlog’ is in volle gang, en ondanks teleurstellende kijkcijfers bij Jinek blijft ze voorlopig nog wel de ‘beste’. Dat blijkt uit een peiling gedaan door Maurice de Hond. Onze grote vriend Sander Schimmelpenninck bungelt ergens onderaan, zoals eigenlijk iedereen wel had verwacht. Toch is het opmerkelijk dat Jinek als beste wordt beoordeeld maar dit zich niet uitbetaalt in de kijkcijfers.

Het kon je haast niet ontgaan, RTL en de NPO verklaarden elkaar een ‘talkshowoorlog’ om zo wat media aandacht te genereren – voor een medium dat toch al ieder jaar krimpt. Jinek begon voortvarend maar werd al snel qua kijkcijfers ingehaald door de NPO. Jinek liet zien dat ze weinig creativiteit bezit, dezelfde mensen die we al jaren zagen op de NPO kregen nu wéér het woord. Geen vernieuwing, geen nieuwe inzichten. Eigenlijk dus hetzelfde gewauwel als altijd.

Toch is Jinek qua host het best beoordeeld in de peilingen, dus kan je nagaan hoe dramatisch de rest wel niet moet zijn.

Toch zit haar oude tafelgast van de NPO, Charles Groenhuijsen, haar op de hielen. Volgende week krijgen we weer een peiling te zien en we zullen zien of er nog grote stijgers of dalers te zien zijn. Qua kijkcijfers lijkt het nieuwe systeem van de NPO wel te werken, iedere dag een ander duo zorgt toch voor een beetje afwisseling. Nu nog hopen dat de inhoud ook eens verandert.