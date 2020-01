Verrassing! Elektrische auto opladen kost straks niet meer 8 maar 47 euro per oplaadbeurt!

Het grootste open netwerk van snellaadpalen in Europa wordt beheerd door Ionity. CEO Michael Hajesch vertelt nu doodleuk dat “de welkomstfase is afgelopen” en gooit de tarieven een paar keer over de kop: van 8 euro per oplaadbeurt naar 47-60 euro per oplaadbeurt! Is dat even zuur.

Terwijl de politiek in Nederland en Europa zich helemaal kapot loopt te deugen met allerlei klimaatmaatregelen en gesubsidieerd wensdenken, worden ze aan alle kanten ingehaald door de meedogenloze kapitalist die keihard profiteert van al die plannetjes. Zo’n figuur als Hajesch met z’n bedrijf Ionity laat het gevaar zien van dat klimaatdeugen.

Elektrische auto’s moesten zo nodig worden gesubsidieerd, zodat ze aantrekkelijk werden gemaakt en benzine- en dieselauto’s konden worden uitgefaseerd. Daarmee was al direct een groot probleem duidelijk: brandstofauto’s leveren straks niets meer op en een elektrische auto is (zelfs met subsidie) veel te duur (en met een veel kleiner bereik). De onderklasse trekt daarmee dus keihard aan het kortste eind, want die subsidieert de auto van iemand die hem ook zonder subsidie wel had kunnen aanschaffen, terwijl z’n eigen auto straks niet meer de weg op mag.

Het idee was natuurlijk dat elektrisch rijden daarmee populair zou worden, waardoor bedrijven ook voor de onderklasse een degelijke auto zouden gaan ontwikkelen. Maar met de streek die Ionity nu uithaalt, wordt toch maar even pijnlijk duidelijk dat er straks geen weg terug is (als het allemaal zo doorgaat natuurlijk) en je als consument verplicht een markt op wordt gedrukt.

Waar de consument eerder nog een signaal af kon geven aan de producent/aanbieder door een bepaalde auto of brandstof wel/niet te kopen (het hele idee achter marktwerking en concurrentie), kan de consument dat straks niet of nauwelijks. De kans is namelijk groter dat concurrenten van Ionity een eigen gebied proberen te beheren, dan met Ionity de strijd aan te gaan en te concurreren op de prijs van elektriciteit. Dat zien we nu al met de abonnementen voor Mobility Service Providers (MSP’s). Maar zien we in andere sectoren ook terug (Ziggo, KPN, Nuon/Vattenfall/Essent zijn binnen hun sector in sommige gebieden de enige aanbieder of slechts één van twee of drie opties). Volgens mij worden we met z’n allen genaaid waar we bij staan.