Video! Forum voor Democratie laat zien dat VVD en CDA falen bij het terugsturen van asielzoekers

In een nieuwe video van Forum voor Democratie toont voorman Thierry Baudet de lakse houding van de VVD en CDA aan. In de aanloop naar nieuwe Kamerverkiezingen zullen we zien dat beide partijen weer rechtse retoriek gaan uitslaan. Als het aankomt op beleid falen ze keihard, woord bij daad voegen? Ho maar!

De VVD en CDA sturen uitgeprocedeerde asielzoekers ook niet naar huis. Ze proberen het, althans ze claimen dat ‘ze het proberen’. Toch wordt meer dan de helft nooit naar huis gestuurd. Ze blijven gewoon hier. Het mooie van allemaal is dat een persoon als Hugo de Jonge nu ineens – vanwege een mogelijke kans op partijleiderschap – rechtse retoriek uitslaat om wat zieltjes te winnen.

De strijdbare lavendeliers van Forum trappen hier niet in, VVD en CDA zijn medeverantwoordelijk voor het desastreuze asielbeleid. Immers staan zij al jaren aan het roer, en feitelijk gezien verandert er bar weinig.

Wanneer Forum met harde voorstellen of wijzigingen komt dan kijken VVD en CDA snel de andere kant op. Dit onder het mom van ‘Regeerakkoord’. Forum is deze hypocrisie zat en roept beide partijen ter verantwoording. Want hoe kan het dat mensen nog steeds in deze verkooptruc trappen van beide partijen?

Als het aan het Forum ligt kan het zoveel eenvoudiger. Het wordt tijd dat VVD en CDA gaan luisteren!