Video! Geert Wilders over Nieuwsuur-uitzending falend migratiebeleid: ‘Kabinet Rutte voert eigen beleid niet eens uit!’

PVV-leider Geert Wilders werd geïnterviewd naar aanleiding van de Nieuwsuur-reportage over de (gebroken) belofte van kabinet-Rutte om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. Wilders stelt stevige maatregelen voor en waarschuwt ons om niet wéér in die mooie praatjes rond verkiezingstijd te trappen!



Gisteravond was er een Nieuwsuur-uitzending die onder andere ging over het migratiebeleid, wat natuurlijk een hot-item is in de politiek. Kabinet-Rutte heeft beloofd om wat aan de immigratieproblematiek te doen, met name het stopzetten van (en het doen terugkeren van) migranten uit ‘veilige landen’. Toch lijkt dat maar niet van de grond te komen.

In eerste instantie leek het alsof landen als Irak, Afghanistan, Ethiopië, Somalië en Marokko alle medewerking structureel weigerden. In sommige gevallen was dat inderdaad zo. Die landen hoeven niet meer voor die leden van hun onderklasse te zorgen. En als ze aan het werk (of een uitkering) komen in Nederland, sturen ze vaak geld op. Dikke winst voor hun dus.

Maar is Nederland dan helemaal hulpeloos en overgeleverd aan de wil van die landen? Ja, eigenlijk wel. En niet omdat het niet anders kan, maar puur om het simpele feit dat ‘andere belangen’ kennelijk zwaarder wegen voor Rutte en zijn kabinet, dan migranten uit zulke landen. Het werd vrij snel duidelijk dat bijvoorbeeld maatregelen zoals het stopzetten van ontwikkelingshulp, zakenbelangen in gevaar konden brengen.

Rutte en zijn kabinet wilden de bedrijven liever niet voor de voeten lopen en vinden de kansloze immigratie dus kennelijk een acceptabel risico of verlies. Wat op zich een verdedigbaar standpunt is (ook al ben ik het er absoluut niet mee eens), maar wees daar dan gewoon eerlijk over. Want nu loopt men (Mark Rutte, Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en dergelijke topfiguren in de politiek) te verkondigen dat immigratie allemaal harder moet worden aangepakt, terwijl men donders goed weet dat andere belangen uiteindelijk voorrang zullen gaan krijgen. Dat is gewoon kiezersbedrog.