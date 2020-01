Vieze spelletjes: PvdD weert geroyeerde voorman van congres, mag niet eens zijn verhaal doen

De Partij voor de Dieren hield vandaag haar partijcongres. Ondanks dat een aantal leden wilde dat hun voormalig partijvoorzitter zijn verhaal zou mogen doen, ging het bestuur daar niet in mee. De afgezette en geroyeerde Sebastiaan Wolswinkel mocht voor de ingang van de Amsterdamse RAI blijven staan wachten wat hij wilde, toegang kreeg hij niet.

Wolswinkel werd ooit door de partijleden naar de top van de partij geslingerd, waarbij hij tegen de wil van de rest van het bestuur de nieuwe voorzitter werd. Die waren op z’n zachtst gezegd ‘niet zo blij’ met deze onvoorziene ontwikkeling. Het duurde dan ook niet lang voordat Wolswinkel beschuldigd werd van schade toebrengen aan de partij door een media-optreden en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten. En ineens werd hij afgezet én geroyeerd!

Om die reden wilden leden nu wel eens zijn kant van het verhaal horen, maar daar ging het bestuur dus niet in mee. Bij een stemming om het optreden van het bestuur af te keuren, stemde driekwart van de PvdD-ers tegen. Ook het voorstel om Wolswinkel zijn verhaal te laten doen, werd door diezelfde leden neergeslagen.

De leden lijken nu dus bang te zijn (of een vergissing denken te hebben begaan) en steunen maar gewoon het bestuur. Typisch conflict vermijdend kuddegedrag. Het bestuur maakt er in ieder geval héél handig gebruik van en wil nieuwe regels waarin staat dat het bestuur mee mag beslissen over de geschiktheid van een kandidaat. Klinkt als een subtiele machtsgreep en absoluut geen bevordering voor het democratische gehalte van die partij.