VVD Amsterdam is ook helemaal klaar met vuurwerk! Pleit voor vuurwerkverbod in de stad

Na de uitlatingen van VVD collega’s in andere grote steden – Remkes en Van Zanen – kon de Amsterdamse VVD natuurlijk ook niet achterblijven. Ook zij hebben de knoop doorgehakt en willen een eind aan het vuurwerkgeweld in de stad. Ook zij hopen dat een vuurwerkverbod hiervoor kan zorgen. Zullen meer VVD fracties in het land gaan volgen?Â

Ook de Amsterdamse VVD is van mening dat het huidige vuurwerkbeleid niet langer houdbaar is, afgelopen jaren nam het vuurwerk geweld in de stad alleen maar toe. De VVD is in Amsterdam tot besef gekomen dat het meer dan logisch is dat zij daarom van standpunt veranderen.

We balen enorm van de ellende die vuurwerk heeft veroorzaakt tijdens oudjaar. Er is helaas een kleine groep mensen die niet om kan gaan met vuurwerk en het verpest voor de rest. Daarom zijn wij voor een verbod op vuurwerk. Lees ons volledige statement: 👇https://t.co/86DAxB0clQ — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) January 8, 2020

Zo laten ze weten dat het helemaal ‘gerechtvaardigd’ is om nu voor een vuurwerkverbod te pleiten. En nee mensen, je vrijheden worden nu niet ingeperkt. De VVD in Amsterdam beseft ook dat het niet normaal is dat we tijdens Oud en Nieuw in een soort van oorlogszone begeven.

De situatie is zo ernstig geworden dat een geheel afsteekverbod volgens de Amsterdamse VVD in 2020 gerechtvaardigd is. We zijn de verhuftering zat, helaas is er een kleine groep mensen die niet om kan gaan met vuurwerk en het verpest voor de rest,” zegt fractievoorzitter Marianne Poot. ‘’Ik zou liever alleen knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden, maar dat is juridisch gezien op lokaal niveau niet mogelijk.