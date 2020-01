VVD-Statenlid Overijssel vreest destastreuze gevolgen stikstofbeleid en stapt op!

Overijssels VVD-Statenlid Gert Brommer heeft geen goed woord over voor het stikstofbeleid en vreest de effecten ervan. “Met het Natura2000 excuus: ‘het moet van Brussel en Den Haag’ draaien we onze plattelandseconomie, werkgelegenheid en de voedselvoorziening van de wijde regio de nek om.” Alle kritiek die hij hierover wilde uiten werd weggehoond, en dus trok hij zijn conclusies, die hij uiteenzette in deze brief.

Brommer ziet de door de Provincie gepresenteerde stikstofmaatregelen als oplossingen voor problemen ‘die er niet zijn’. De uitkomsten hiervan zullen er voor zorgen dat familiebedrijven op de klippen lopen, de plattelandseconomie en -cultuur zullen verdwijnen en dat praktisch heel de provincie straks volstaat met windparken en zonnepanelen. En dat alles puur om maar aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

Tegengas in de vorm van ‘nee’ werd volgens Brommer niet geduld. Die conclusie schuift hij niet onder stoelen of banken:

“Ombuigen, door de doorgeslagen uitvoering van natuur- en klimaat regels stop te zetten, lijkt schier onmogelijk. Zo stonden de statenleden bijvoorbeeld buitenspel bij het vaststellen van de beleidsregels stikstof. Ik heb geproefd dat er binnen de Provinciale VVD-fractie niet de ruimte is voor mijn opvattingen. Mijn opvattingen ga ik niet verloochenen.”

Aan het einde van zijn brief laat hij nog weten zijn zetel niet mee te nemen.

Het frappante is dat je zo’n brief eerder zou verwachten bij een partij die momenteel aan de zijlijn staat. In plaats daarvan zien we nu een Statenlid van een partij die in de regering zit en zich waarschijnlijk nog nooit zó machteloos heeft gevoeld. Dat hele idee van een liberale democratie, waar de beste ideeën door middel van rationele discussie boven komen drijven, daar is niet echt veel meer van over of wel?