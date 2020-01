Waanzin! Agent tientallen meters meegesleurd door idioot in gestolen auto

Een doorgedraaide automobilist uit het Noord-Hollandse Hoofddorp heeft met zijn wagen een politieagent tientallen meters meegesleurd. De politie wilde de man en de wagen waren in hij reed controleren omdat deze stond geregistreerd als gestolen voertuig. De bestuurder was het daar niet mee eens en gaf plankgas, terwijl het slachtoffer tussen de auto en het portier bekneld was geraakt.

Het incident speelde zich af bij een tankstation in het Friese Haskerhorne. Nadat de politieagent tientallen meters was meegesleurd, wist de dader te ontkomen door met zijn vermoedelijk gestolen auto op de vlucht te slaan.

Meerdere eenheden van de politie zette daarop de achtervolging in, waarbij hoge snelheden werden bereikt. Uiteindelijk verloor de verdachte de macht over het stuur en vloog met ‘zijn’ auto uit de bocht op de A7. Hij probeerde vervolgens nog een weiland bij Tjalleberd in te vluchten, maar kon kort daarop worden aangehouden door de opgetrommelde hulpdiensten.

Wonder boven wonder is de politieagent, die tientallen meters werd meegesleurd, niet noemenswaardig gewond geraakt. Op Facebook schreef de politie eenheid Zuidoost Fryslan dat alleen hun kleding een beetje vies was geworden. Geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen…