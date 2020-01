Waarom de iPhone XR zo populair is

Een tijdje geleden kwamen de nieuwste iPhone toestellen op de markt. Geweldig nieuws voor de iPhone fanaten natuurlijk, je kunt de Apple iPhone met abonnement nu zowel online als in de winkel bestellen. Maar van alle varianten iPhone die inmiddels op de markt zijn, lijkt de iPhone XR nog steeds ontzettend populair te zijn. Wat maakt de iPhone XR nu zo populair? We hebben het voor je uitgezocht!

De prijs

De voornaamste reden dat de iPhone XR zo populair is? De prijs! Wanneer je wat minder budget tot je beschikking hebt en toch een nieuwe iPhone op zak wilt hebben, kun je de Goedkopere iPhone XR voor gemiddeld zo’n 300 euro minder aanschaffen. En die 300 euro, dat is natuurlijk een flink bedrag voor een smartphone die er niet alleen bijna hetzelfde uitziet, maar ook het grootste deel van de specificaties van de duurdere varianten heeft.

De A12 Bionic-chip

Eén van de redenen dat de Apple toestellen zo populair zijn is de chip waar deze op draaien. En in dit geval hebben niet alleen de grote ‘luxe’ toestellen de geweldige A12 Bionic-chip, maar heeft ook de iPhone XR deze chip. Waarom de Bionic-chip zo goed is? Het is een zelfontworpen processor van het bedrijf: een processor met geweldige snelheden. Daarnaast is het formaat van de chip kleiner waardoor hij minder stroom verbruikt en toch dezelfde snelheid blijft leveren!

De accuduur

Geloof het of niet, maar de accuduur van de iPhone XR is beter dan die van andere toestellen op de markt. De XR heeft namelijk geen oled-scherm maar een lcd-display. Dit betekent dat je wat minder felle kleuren op het scherm kunt zien, maar zorgt daarentegen ook voor een langere accuduur. De accuduur ligt gemiddeld tussen de 15 en 16 uur; en dat is bijna anderhalf uur langer dan bijvoorbeeld de iPhone 8 Plus.

Een groter scherm dan de XS

Ondanks het feit dat de iPhone XR goedkoper is, is het scherm net iets groter dan het scherm van de iPhone XS. De iPhone XR heeft namelijk een 6,1 inch lcd-scherm. Groot genoeg en toch handzaam genoeg om het toestel met één hand te kunnen gebruiken. Wil je toch echt een groot scherm? Dan ga je natuurlijk voor de Max variant van het toestel.

De variatie in kleuren

De looks van de iPhone XR liegen er natuurlijk niet om: het is een mooi toestel. Maar daarnaast kun je dit toestel ook nog eens in zes verschillende kleuren krijgen. Toch wat leuker dan de standaard zwarte, zilveren of gouden iPhone!