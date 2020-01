Wat een triest geval! Politiek adviseur van Sigrid Kaag noemt Derk Jan Eppink ‘fucking loser’

Je mag het met elkaar oneens zijn, maar een fatsoenlijk debat aangaan is toch wel de norm in ons land. Toch blijkt dit niet voor iedereen zo te zijn, de politiek adviseur van onze minister Sigrid Kaag neemt het niet zo nauw met de Nederlandse fatsoensnormen en begon een scheldkanonnade op Twitter. Derk Jan Eppink was hier het slachtoffer van…

We zijn benieuwd met wat voor excuus ze op de proppen zal komen, het zal wel op persoonlijke titel zijn geweest en niet op zijn ‘professionele titel’…

Ongekende verruwing van het debat door politiek adviseur (en dus rijksambtenaar) van @SigridKaag . Ik ben geen fan van @djeppink maar hij is gekozen volksvertegenwoordiger en dan kan dit dus niet. https://t.co/lQUiVWwfAt — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) January 12, 2020

Twitter is al ontploft over de smakeloosheid van deze tweet, en uiterst dom ook van Duane van Diest. Kaag is al niet echt geliefd als minister en dan heb je een politiek adviseur die ook zijn vuil loopt te spuien op de zondagavond. Geen goede combinatie lijkt me.

Deze fucking loser Derk Jan Eppink weer, die z’n hele leven niks anders heeft gedaan dan zich aanmelden bij 30 verschillende politieke partijen om wat geld te verdienen. Hij zou nog spinnen voor Pol Pot als ie er een salaris voor z’n Big Macs voor zou krijgen.

Misschien een handige tip voor Duane: je kan mensen op sociale media ook muten of blokkeren. Als je zo getriggered raakt van een politicus van een andere kleur is dit misschien het beste voor je bloeddruk.

Benieuwd wat het team van Kaag beslist, we wachten de excuusverklaring maar af…