Wat gaat beleggingsjaar 2020 ons brengen?

Graag kijken we vooruit met hoofdeconoom van Evi van Lanschot, Luc Aben naar het beleggingsjaar van 2020 ook blikken we kort terug op 2019. In een speciale beleggingsvisie voor 2020 kijkt Luc naar de grootste economieën, die van China, Verenigde Staten en Europa. Hieronder eerst een korte terugblik op het bewogen jaar 2019.

2019: economische bochtenwerk

Het jaar 2019 was volgens Luc Aben het jaar van het betere bochtenwerk. Dit kwam voornamelijk door de Amerikaanse Centrale Bank. Waar ze één jaar geleden nog aangaven de rente 2 tot 3 keer op te trekken blijkt niks minder waar. Er zijn uiteindelijk 3 renteverlagingen gekomen, aldus Aben.

Daarnaast waren de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China ook herkenbaar als politieke bochten. In mei was een akkoord heel nabij, maar dat bleek uiteindelijk toch van niet.

2020: een rechte weg?

Luc Aben is niet pessimistisch en spreekt hij eerder over verhoogde waakzaamheid. Vanuit de centrale banken verwacht Luc dat wel. Hij ziet weinig veranderingen aankomen voor de Federal Reserve en de ECB. De politiek is echter wel afwachten, ‘De financiële markten en de economie zijn soms ondoorgrondelijk, maar de politiek is nog ondoorgrondelijker’.

De economische groei

Komend jaar verwacht Luc een matige, maar wel positieve economische groei. Dat zien we terug in de belangrijkste markten: China, de VS en Europa. In Europa wordt de minste groei verwacht, slechts 1%. De binnenlandse markt en de consument is hierin het belangrijkst. ‘Toch mag de voorzichtigheid die in de industrie heerst op dit moment, de andere segmenten niet gaan besmetten’, vindt Aben.

Als we kijken naar de Verenigde Staten verwacht Luc nagenoeg hetzelfde als Europa, een groei van ongeveer 2%. De consument zal geld blijven uitgeven, maar de ondernemers zullen wat voorzichtiger zijn. In China is de verwachting dat de verwachting dat de groeivertraging aan zal houden met een verwachte groei van 6% in het komende jaar. Die groeivertraging is echter niet te danken aan de handelsoorlog, daarvoor vertraagde de economische groei namelijk ook al. De oorzaak hiervan zijn de maatregelen van beleidsmakers om de toename van schulden wat te temperen. Hierdoor kreeg de economie wat minder zuurstof.

Meer weten over 2020?

Wilt u in het jaar 2020 gaan beleggen? Maar zou u eerst wat meer verdiepende informatie willen inzien? Evi van Lanschot heeft een beleggingsvisie voor 2020 uitgeschreven. Hierin behandelen zij de belangrijkste ontwikkelingen om in de gaten te houden het komende jaar.