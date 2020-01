We leven in een nepdemocratie: Commissaris vd Koning snoert PVV de mond

In Nederland zeggen we altijd dat we in een “democratie” leven. Dat is niet waar. We leven niet eens in een parlementaire democratie. Nee, ons systeem is feitelijk — in de kern — een constitutionele monarchie. Dit houdt in dat we een monarchie zijn, maar dat de vorst aan de grondwet gebonden is, waarin zijn rechten en plichten min of meer beperkt worden (of niet).

Dit feit over ons systeem werd wel héél duidelijk gemaakt in Gelderland toen de provinciale PVV-fractie het even wilde hebben over de integriteit (of het gebrek daaraan) van klimaatactivist Lars Westra en zijn vader. Kijk deze video maar even van de woordvoerder van de PVV die het graag over de belangenverstrengeling wil hebben van papa Westra, die projectleider is bij de provincie en een bedrijf heeft dat, jawel, zich vol inzet op het creëren van een zogenaamde groene wereld).

Ongehoord! De ronduit onbeschofte wijze waarop de Gelderse PVV-fractie de mond wordt gesnoerd wanneer zij de integriteitschending aankaarten van het politiek inzetten van de 12 jarige Lars Westra. (Zoon van een projectleider bij de provincie Gelderland). pic.twitter.com/STNCf8zL9C — Leon van Galen (@Leonvangalen99) January 29, 2020

Deze beelden zijn ronduit schokkend… als je daadwerkelijk in de mythe gelooft dat Nederland a) een democratie en b) een vrij land is. De gek die je de PVV daar de mond ziet en hoort snoeren is de Gelderse CDA-Commissaris van de Koning, John Berends. “Ik zou u willen vragen om een vraag te stellen, want anders is het afgelopen,” aldus meneer de dictator die op de stoel van de voorzitter mag zitten omdat hij benoemd is door zijn maatje, de koning.

PVV’er Marjolein Faber probeert de boel nog te redden nadat haar partijgenoot op zo’n vreselijke wijze behandeld is, maar het mag niet baten. Ook zij krijgt te horen dat ze d’r bek moet houden. En wel meteen.

Dit “walgelijk” noemen is een understatement van jewelste. Dit is werkelijk ondemocratisch, autoritair, zelfs dictatoriaal gedrag van een man die zijn positie puur en alleen te danken heeft aan de koning; een vorst die het volk niet hoeft te raadplegen alvorens hij dit soort benoemingen doet, en die dergelijke benoemingen steevast gebruikt om leden van het partijkartel royaal te belonen voor geleverde ‘diensten.’

Wat een vent. Wat een schande. Wat een systeem.

