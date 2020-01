Wereldvreemde onderzoekers van de universiteit van Tilburg: ‘Geef gevangenen een eigen mobiel en hun cel sleutel’

Nee het is nog te vroeg voor 1 april. Een paar wereldvreemde pipo’s van de universiteit van Tilburg vinden de gevangenissen in Nederland maar kille en nare plekken. Waarschijnlijk vinden ze die mensen ook nog ‘slachtoffer van het systeem’, vandaar dat ze pleiten voor meer vrijheid voor gevangen. Want de gevangenissen mogen best een stuk leuker worden…

De onderzoekers menen dat de agressie van gevangen flink zal afnemen als we ze meer vrijheid geven. Hierbij moeten we denken aan gratis mobieltjes, en zelfs de sleutel van hun eigen cel. Al met al klinkt een tijdje in het gevang zo niet slecht.

De onderzoekers zien dat een harde behandeling van gevangen alleen maar voor meer agressie zorgt. Hun oplossing is dan ook deze arme mensen met de gouden paplepel behandelen.

Een streng regime leidt tot méér in plaats van minder ongewenst gedrag”

Ze pleiten niet voor een strafvermindering of iets dergelijks, de onderzoekers menen dat ze vooral de dag van een gedetineerden willen veranderen. Dit omdat dit voor iedereen binnen een gevangenis het leven een stuk plezieriger zou maken.

“De gedetineerden zitten iedere nacht van 16.45 uur tot 7.30 uur vast, daar veranderen we niets aan. Wat we wel veranderden is hoe hun dag er verder uitziet.”

We zijn benieuwd of dit idee ook zal worden opgepakt.

“Uiteindelijk komen al deze mensen vrij en uit eerdere onderzoeken bleek al dat de kans op terugval bij ex-criminelen veel groter is als ze veel agressie hebben ervaren in de gevangenis.”