Wilders tegen minister Hoekstra: snij maar bijdrage EU en investeer in zorg!

Volgens minister Hoekstra zijn de stijgende zorgkosten niet vol te houden. Daarop zegt Geert Wilders: oh nee? Wat als je bespaart op andere zaken die bakken met geld kosten maar waar de Nederlander drie keer niets aan heeft?

In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Hoekstra dat “deze groei van de kosten van de zorg op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar [is].” Volgens hem is het niet meteen noodzakelijk om te besparen op de zorg. Nee, de kern is dat de economie fors moet groeien. Om dat doel te bereiken zou de overheid al leuke plannetjes klaar hebben staan.

“Als we al die mooie voorzieningen structureel willen volhouden, zal de economie harder moeten groeien.” Het kabinet komt voor 1 april met een plan voor een investeringsfonds. Dat moet dan genoeg geld opleveren om de stijgende kosten te kunnen betalen. Ofzo.

PVV-leider Geert Wilders heeft wel een idee hoe dit ook gedaan kan worden: door te besparen op kosten die de Nederlandse belastingbetaler nodeloos maakt. Ontwikkelingshulp bijvoorbeeld. Daar gaat 5 miljard euro per jaar aan op. De eigen bijdrage aan de EU: maar liefst 8 miljard euro per jaar voor de belastingbetaler. En dan is er nog de kosten van de massaimmigratie die volgens hem zo’n 10 miljard euro per jaar bedragen.

Als dáár in gesneden wordt zijn de stijgende kosten van de zorg, redeneert Wilders, wél te betalen, zowel op de korte termijn (wat Hoekstra ook zegt) als op de lange termijn (waar Hoekstra niets over wil zeggen).

Ontwikkelingshulp: 5 mrd pj

Bijdrage EU: 8 mrd pj

Massaimmigratie: 10 mrd pj Snij daar maar in @WBHoekstra en gun onze eigen mensen hun welverdiende zorg!!https://t.co/9aY0CNtlTO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 2, 2020

En ja, het moet gezegd worden: Wilders heeft natuurlijk gewoon gelijk. Zoals altijd in Nederland gaat het er niet om dat het geld er niet is, maar waar het aan besteed wordt.