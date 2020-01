Wir schaffen das gewoon extra hard! Turkije ziet stijging naar 400.000 vluchtelingen, Duitsland heeft al hulp aangeboden

In Syrië, met name in de provincie Idlib, wordt als een nieuwe woningen gebouwd. De ‘ontheemden’ komen namelijk weer massaal onze kant op. Bij de Turkse grens zeggen ze er zo’n 400.000 deze kant op zien komen. Bondskanselier Merkel heeft al ‘hulp aangeboden’. Toppie!

Turkse hulporganisaties doen er, samen met hun overheid, alles aan om deze populatie op hun plek in de eigen regio te houden. Maar waar ze er eerst nog 200.000 tot 250.000 deze kant op zagen vluchten, is dat in drie weken dus al zo’n beetje verdubbeld. Genoeg reden voor alarm dus.

Opvallend is dus dat Duitsland nog niet genoeg geschafft heeft voor de afzienbare tijd. En dat Merkel een compleet eigen lijn trekt wat betreft dit probleem en de aanpak ervan. Zeggen ze niet hier te willen hebben en er daarna alsnog niks aan doen, zoals onze VVD doet, is al erg. Maar om nou direct vooraan in de rij te gaan staan bij de volgende migratiegolf die op komst is, is ook wel een béétje het andere uiterste of niet?

Tenzij die hulp van Merkel inhoudt dat er in het Syrische Idlib ineens een gigantische stad of kamp uit de grond wordt gestampt? Waarbij die tweede het marketingtechnisch niet zo denderend zal gaan doen, ben ik bang. Maar goed, mocht dát haar oplossing zijn, dan neem ik m’n woorden terug. Want dikke kans dat ze die vluchtelingen samen met Frankrijk, Spanje en nog wat van die deuglanden, gewoon actief binnenhaalt. Dan zegt Nederland weer een keer ‘nou, wij slaan over’ en hebben we een paar weken later alsnog die lui op de stoep staan. Gelukkig heeft Amsterdam tegen die tijd vast wel genoeg woonunits neergezet. Is dát even fijn?!