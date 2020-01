Woedende agent moest 3 uur toekijken terwijl verwarde man met hamer om hulp riep

Het gaat niet helemaal je van het bij de GGZ. Om het mild te zeggen.

Agent Necdet Burakcin is bepaald niet blij met de GGZ. Gezien de reden is dat nogal begrijpelijk. Hij en zijn collega’s moesten namelijk drie uur toekijken terwijl een “verwarde” man met een hamer door de straat liep terwijl hij duidelijk maakte dat hij geestelijke hulp nodig had. Het kostte de GGZ uiteindelijk drie uur om eindelijk iemand langs te sturen.

Zojuist op oudjaarsdag met 10 agenten bijna 3 uur op straat gewacht om passende hulp van GGZ voor een man die in verwarde toestand met een hamer op straat liep. Het was mensonterend om 3 uur lang aan te zien hoe een man om hulp schreeuwde en deze niet (tijdig) kreeg @onnohoes pic.twitter.com/rp8F1IurZI — Necdet Burakcin (@POL_Burakcin) December 31, 2019

Zoals Burakcin terecht stelt is dit natuurlijk “mensonterend.” Zeker in een ontwikkeld land als Nederland zouden er voldoende hulpverleners moeten zijn om dit soort mensen, die duidelijk iemand nodig hebben, te helpen.

Helaas is dat niet zo. En waarom niet? Nou, eigenlijk is dat best simpel. Het is niet dat de overheid niet genoeg geld uitgeeft. Het tegendeel is zelfs waar: Vadertje Staat gooit jaarlijks miljarden euro’s weg.

Nee, het probleem is dat we een enorme verzorgingsstaat hebben opgebouwd die mensen “helpt” die strikt genomen helemaal geen hulp nodig hebben. Hele horden mensen zitten thuis terwijl ze prima zouden kunnen werken. Die mensen ontvangen geld dat eigenlijk besteed zou moeten worden aan deze man; een man die er duidelijk doorheen zit en zowel een gevaar vormt voor zichzelf als zijn buurtgenoten.

Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan Nederlandse politici — of zelfs maar aan de Nederlandse kiezer. Die weigert namelijk steevast een voordeeltje in te leveren, ook als hij weet dat dit de overheid in staat stelt om voor de verandering eens effectief op te treden.

Triest.