Zanger Waylon is ‘sissende taalverloeders’ zat en hoopt dat we weer ‘normaal’ Nederlands gaan praten!

Zanger Waylon is de verloedering van de Nederlandse taal meer dan zat. De artiest, die twee keer meedeed aan het Eurovisie Songfestival, is van mening dat we weer ‘normaal Nederlands’ met elkaar moeten spreken.

Dat Waylon vrijdagavond aan de desk zat bij Jinek is u wellicht niet ontgaan. De ‘mainstream media (MSM)’ deden dan ook uitgebreid verslag van zijn optreden als tafelgast. Zo kopte het RTL Nieuws dat Waylon en zijn tafelgenoot Roxanne Hazes wel erg emotioneel werden toen het ging over volksmuziek en kinderen. NU.nl schreef dat Waylon zelfs zijn agenda een halfjaar lang leegmaakte om zijn vriendin en kind te bedanken.

Wat u echter niet las in de MSM -en nu dus wel- is dat Waylon een ijzersterk pleidooi hield om de verloedering van de Nederlandse taal tegen te gaan. Daarbij sprak de welbespraakte artiest zich uit tegen het zogeheten ‘sisaccent’, waar steeds meer medelanders alsmede Nederlanders onder lijden.

In ‘The Roast of Ali B.’ nam Waylon al het Marokkaans-Nederlandse accent van de rapper op de korrel. In de uitzending van Jinek deed hij daar nog een schepje bovenop. Wanneer de redactie van Jinek het liedje ‘Flink Zijn‘ van Robert Long instart reageert Waylon direct door te benadrukken hoe mooi hij de Nederlandse taal vind: “Wat een prachtig Nederlands is dat toch”, aldus Waylon.

Vervolgens geeft Waylon een heel betoog over zijn liefde voor de Nederlandse taal:

“Het is aan het verdwijnen. Dat prachtige Nederlands is echt aan het verdwijnen, heel langzaam aan. […] Nederlands is een hele mooie en deftige taal en dat hoor je steeds minder, dat is zonde.”